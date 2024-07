Die aktuelle macOS Sequoia Betaversion hat Kennungen für eine Reihe neuer Apple Hardware enthüllt. Es sollte zwar nicht überraschen, dass das Unternehmen an neuen iPhones, iPads und Macs arbeitet. Ein Blick auf die neuen Modellnummern lohnt sich dennoch.

Wie der Entwickler aaronp613 auf X zeigt, sind in den Beschreibungsdateien von macOS 15.1 insgesamt acht neue Modellnummern mit dem Präfix „iPhone17“ bzw. „iPhone18“ aufgetaucht. Für die iPhone 15 Generation waren es noch insgesamt vier Nummern.

Apple just casually leaking the iPhone 16 and 17 models in macOS 15.1 https://t.co/s6x8z4wOCe pic.twitter.com/xqapCabv0a

— Aaron (@aaronp613) July 30, 2024