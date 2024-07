Das Apple Car Projekt mag zwar eingestellt sein, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir einige Apple Technologien in Autos anderer Unternehmen sehen werden. Ein Patentantrag für den Ersatz von Autospiegeln durch Kameras könnte ein interessanter Kandidat hierfür sein.

Kameras statt Außenspiegel

In der Patentanmeldung von Apple wird der Gedanke verfolgt, Autospiegel durch Kameras zu ersetzen und die Ansichten auf die Windschutzscheibe zu projizieren. Wie Patently Apple erklärt, bietet das vorgeschlagene System mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Spiegeln. Durch die Projektion von Kamerabildern auf die Windschutzscheibe können sich die Fahrer weiterhin auf die Straße konzentrieren, was die Sicherheit insgesamt erhöht. Durch den Wegfall der Außenspiegel wird der Luftwiderstand verringert, was sich positiv auf die Kraftstoffeffizienz und die Reichweite auswirken kann, was insbesondere für Elektrofahrzeuge von Vorteil ist.

Zudem können Kameras einen breiteren Blickwinkel als herkömmliche Spiegel bieten, wodurch tote Winkel effektiv reduziert werden. Sie können auch bei schlechten Witterungsbedingungen klarere Bilder bieten. Durch eine Belichtungsanpassung kann das System auch die Blendung durch Scheinwerfer reduzieren. Aus ästhetischer Sicht ermöglicht der Verzicht auf hervorstehende Spiegel ein schlankeres Fahrzeugdesign.

Natürlich darf auch hier eine Portion KI nicht fehlen. Zu den fortschrittlichen Funktionen soll auch die automatische Erkennung und Hervorhebung von Gefahren gehören, was die Aufmerksamkeit des Fahrers weiter erhöht.

Kameras statt Außenspiegel zu nutzen, ist keine neue Erfindung. Honda hat beispielsweise im Jahr 2019 ein ähnliches kamerabasiertes System eingeführt, das die Ansichten auf den Bildschirmen im Armaturenbrett anzeigt. Apples Ansatz unterscheidet sich darin, dass die Bilder auf die Windschutzscheibe projiziert werden, was zu einem nahtloseren Fahrerlebnis führen soll.

Die Zukunft von Apples Automobiltechnologie

Obwohl Apple sein Autoprojekt mittlerweile eingestellt hat, tauchen immer wieder Patente des Unternehmens auf, die sich auf die Automobilindustrie beziehen. Dies wirft Fragen über die Zukunft der von Apple entwickelten Fahrzeugtechnologie auf. Das Unternehmen könnte in Erwägung ziehen, seine Innovationen an etablierte Automobilhersteller zu verkaufen oder zu lizenzieren und so möglicherweise einen Teil der Investitionen in das eingestellte Project Titan wieder hereinzuholen.

Andere Patente von Apple, die sich auf Autos beziehen, umfassen intelligente Beleuchtungssysteme im Auto, selbstfahrende Technologien, die Ziele vorhersagen, externe Displays zur Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern und einklappbare Lenkräder für autonome Fahrzeuge. Auch wenn diese Technologien nicht in einem von Apple hergestellten Auto zum Einsatz kommen, könnten wir sie womöglich eines Tages in Fahrzeugen anderer Hersteller wiedersehen.

