Apple hat iOS 18 auf der WWDC am 10. Juni vorgestellt und damit eines der wichtigsten Software-Updates für iPhone-Nutzer präsentiert. Das spannendste Feature ist zweifelsohne Apple Intelligence. Damit alle Nutzer (außerhalb der EU) im Herbst Apples neue KI-Funktionen möglichst fehlerfrei genießen können, testen derzeit Entwickler mit der iOS 18.1 Beta die ersten KI-Funktionen. Um Apple zu zeigen, wo gegebenenfalls noch der Schuh drückt, können die Beta-Tester jetzt im Feedback-Assistenten ihre Meinung zu Apple Intelligence mitteilen.

Feedback der Tester soll Apple Intelligence verbessern

In den aktuellen Beta-Versionen von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 hat Apple eine neue Bewertungsfunktion für Apple Intelligence in der Feedback-Assistenten-App eingeführt. Hier können Nutzer die generativen Inhalte bewerten, die von Apple Intelligence in verschiedenen Bereichen bereitgestellt werden. Ziel ist es, das Feedback zu nutzen, um die KI-Modelle zu verfeinern und zu trainieren.

Wie MacRumors berichtet, werden in dem neuen Bereich Nutzer aufgefordert, für die verschiedenen Apps und Erfahrungen einen Daumen nach oben oder unten zu geben, um anzugeben, wie zufrieden sie mit den von Apple Intelligence generierten Inhalten sind. Wenn die Erfahrung nicht zufriedenstellend war, werden die Nutzer gefragt, ob sie weitere Details angeben möchten. Dies kann durch die Auswahl aus einer vordefinierten Feedback-Liste geschehen oder durch die Angabe zusätzlicher Informationen für den Kontext. So kann unter anderem mitgeteilt werden, dass der in der Mail-App generierte Text schwer zu verstehen, zu lang, voreingenommen oder sogar beleidigend war. Ähnliche Feedback-Optionen gibt es auch für andere Apple Intelligence Funktionen wie die Zusammenfassung von Benachrichtigungen, priorisierte E-Mails, Image Playground und mehr.

Neues Punktesystem

Bei der Gelegenheit hat Apple nun auch ein Punktesystem für das Feedback integriert. Was bringen die Punkte? Das bleibt vorerst ein Geheimnis. Zumindest gibt es diesbezüglich noch keine Erklärung von Apple.

Momentan können wir nur spekulieren. Apple könnte die Punkte nutzen, um die Vertrauenswürdigkeit und den Einfluss der Tester zu bewerten. Nutzer, die regelmäßig hochwertiges Feedback geben, würden mehr Punkte erhalten und somit könnten deren Rückmeldungen bei der Verbesserung der KI-Funktionen stärker berücksichtigt werden. Punkte könnten in einem späteren Stadium auch gegen Belohnungen eingelöst werden, wie zum Beispiel Zugang zu exklusiven Inhalten und den früheren Zugang zu neuen Funktionen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch darauf, die KI-Modelle hinter Apple Intelligence weiter zu verfeinern, um die Funktionen im Laufe der Zeit zu verbessern.

Natürlich steht die Feedback-Option derzeit nur den Testern in der Entwickler-Beta zur Verfügung. Es ist jedoch gut vorstellbar, dass Apple ein vergleichbares System für den offiziellen Release, der vermutlich im Oktober erfolgt, plant. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich in der EU der komplette Start von Apple Intelligence auf das nächste Jahr verschieben wird, da es laut Apple „regulatorische Unsicherheiten gibt, die durch den Digital Markets Act (DMA) entstanden sind“.

