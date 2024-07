Mehr als zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, das Apple TV+ die spanischsprachige Drama-Serie „Midnight Family“ in Auftrag gegeben hat. Nun kommen wir langsam in die heiße Phase. Apple TV+ hat vorab ein erstes Foto veröffentlich und weitere Details zur Serie bekannt gegeben.

Apple TV+ gibt ersten Einblick in das spanisch-sprachige Drama „Midnight Family“

Apple TV+ hat einen ersten Blick und das weltweite Premierendatum für „Midnight Family“ enthüllt. Bei „Midnight Family“ handelt es sich um eine 10-teilige Arztdramaserie von Showrunnerin und Regisseurin Natalia Beristáin, die von Julio Rojas und dem Ariel-Award-Gewinner Gibrán Portela für das Fernsehen kreiert und von Juan de Dios Larraín und Pablo Larraín produziert wurde.

Die Drama-Serie feiert am 25. September 2024 ihr weltweites Debüt auf Apple TV+. Zum Start stehen direkt zu Folgen zur Ansicht bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 20. November 2024 neue Episoden.

Inspiriert von der preisgekrönten Dokumentation gleichen Namens, folgt „Midnight Family“ Marigaby Tamayo (Vaca), einer ehrgeizigen und begabten Medizinstudentin, die tagsüber an Bord des privaten Krankenwagens ihrer Familie in der weitläufigen, kontrastreichen und faszinierenden Stadt Mexiko-Stadt Leben rettet. Gemeinsam mit ihrem Vater Ramón (Cosío) und ihren Geschwistern Marcus (Calva) und Julito (Bautista) versorgt Marigaby Millionen von Menschen, indem sie sich um extreme medizinische Notfälle kümmert, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

„Midnight Family“ verfügt über eine ausschließlich hispanische Besetzung und Crew unter der Leitung von Ariel-Preisträger Joaquín Cosío („Narcos: Mexico“), Renata Vaca („Dale Gas“) und Diego Calva („Babylon“). Die Serie stellt Sergio Bautista vor, mit der besonderen Beteiligung von Goya-Preisträger Óscar Jaenada („Hernán“), José María de Tavira („El Candidato“), Itzan Escamilla („Élite“) und Mariana Gómez („Die Königin des Flows“). ), Dolores Heredia („Capadocia“) und Special Guest, die Oscar-Nominierte Yalitza Aparicio („Roma“).

