Epic Games CEO Tim Sweeney gehört zu den größten Kritikern von Apple und teilt dies der Öffentlichkeit regelmäßig mit. In der Regel geht es hierbei um den App Store. Nun haben wir zur Abwechslung ein neues Thema. So beschreibt Sweeney Apples „Wo ist?“-Dienst als „supergruselige Überwachungstechnik“, die „nicht existieren sollte“. Der Grund? Weil er sein vor längerem gestohlenes MacBook immer noch orten kann.

Jahre nach dem Diebstahl seines MacBook entdeckte Sweeney, dass er den Standort des Geräts über die „Wo ist?“-App orten kann, da es immer noch mit seiner Apple-ID verknüpft war. Diese Erfahrung veranlasste ihn, die ethischen Implikationen einer solchen Technologie zu hinterfragen. Er schreibt auf X:

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?!

Der „Wo ist?“-Dienst ist dafür gedacht, verlorene oder gestohlene Apple-Geräte zu orten. Sweeney argumentiert jedoch, dass das Aufspüren eines Geräts unweigerlich das Aufspüren des aktuellen Benutzers bedeutet, was seiner Meinung nach gegen die Rechte der Privatsphäre verstößt. Er schlägt vor, dass die Wiederbeschaffung eines Geräts über rechtliche Verfahren und nicht über den direkten Zugriff des ursprünglichen Besitzers erfolgen sollte. Nachdem Sweeney nun weiß, wie „Wo ist?“ funktioniert, hat er das Feature auf allen seinen Geräten deaktiviert.

A lot of people are saying this here. While technically true, it misses the point: you can’t track the location of a device that’s in someone’s possession without tracking that person, and people have a right to privacy. This right applies to second hand device buyers and even to…

