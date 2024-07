Dem Apple Zulieferer LG Display wird nachgesagt, dass dieser neben BOE als zweiter Hersteller von OLED-Displays beim kommenden iPhone SE (2025) zum Zuge kommt.

iPhone SE: neue Generation mit OLED-Displays von LG

Seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple am iPhone SE (4. Generation) arbeitet. Aktuell rechnen wir damit, dass dieses im Frühjahr 2025 auf den Markt kommt. Es heißt, dass Apple beim kommenden iPhone SE auf ein iPhone 14 ähnliches Design mit OLED-Display, Face ID statt Touch ID, USB-C und Aktionstaste setzt. Die Dispalygröße soll von 4,7 auf 6,06 Zoll anwachsen und erstmals soll die OLED-Technologie beim iPhone SE zum Einsatz kommen.

Nun berichtet the Elec, dass BOE als Hauptlieferant der OLED-Displays für das kommende iPhone SE zum Einsatz kommen wird. LG Display wird dem Bericht zufolge als Ersatz fungieren. In den vergangenen Jahren hat Apple das in China ansässige Unternehmen BOE ausschließlich mit der Lieferung von LCD-basierten iPhone SE-Panels beauftragt. Gleichzeitig wurden BOE Herstellungsprobleme von OLED-Displays nachgesagt. Beim iPhone SE 4 scheint sich Apple als Hautlieferant für die OLED-Displays auf BOE festgelegt zu haben. Um mögliche Probleme zu vermeiden, scheint man doppelt zu fahren und auch LG Display als Sicherheitsreserve zu installieren.

Die Massenproduktion des iPhone SE (4. Generation) soll im Oktober dieses Jahres beginnen. Da die bisherigen iPhone SE Modelle regelmäßig im März eines jeden Jahres angekündigt wurden, könnte man meinen, dass die kommende Generation im März 2025 angekündigt wird.

