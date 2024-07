Ein paar Änderungen nimmt Apple von Jahr zu Jahr an seinem iPhone-Modellen vor. Neben einem verbesserten Kamerasystem gibt es für gewöhnlich auch jährlich neue Farboptionen. Nachdem wir im Tagesverlauf bereits über die Farben des iPhone 16 berichtet haben, geht es nun mit dem iPhone 16 Pro weiter.

iPhone 16 Pro: Gerüchte zu neuer Farboption „Bronze“

Das iPhone 15 Pro wird in den Farben Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß und Titan Weiß angeboten. In den letzten Monaten hieß es an der ein oder andere Stelle, dass Apple die Farbe Titan Blau aufs Abstellgleis stellt und durch eine „neue“ Farbe ersetzt. Zuletzt wurde die Farbe Rosé bzw. Gold favorisiert. Nun heißt es, dass Apple beim iPhone 16 Pro zukünftig auf die Farbe Bronze setzen wird.

Der Leaker „Fixed Focus Digital“ berichtet auf Weibo, dass die neue Farbe des iPhone 16 Pro eher einem Bronzeton ähneln wird wobei der Rahmen weiterhin ein Titan-ähnliches Erscheinungsbild aufweisen soll. Anfang dieses Monats hieß es von einem chinesischen Leaker, dass die neue Farbe des iPhone 16 Pro „Rosé“ und nicht „Rosé Gold“ (wie beim iPhone 6S) sein wird.

Fraglich ist, ob beide Leaker möglicherweise Recht haben und die Farbe unter unterschiedlichen Lichtbedingungen begutachtet wurde. Unterm Strich geben wir davon aus, dass es eine neue Farbe geben wird. Ob diese dann schlussendlich Bronze, Rosé, Grün oder was auch immer sein wird, bleibt abzuwarten.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple die neue iPhone 16 Familie in der ersten September Hälfte ankündigen wird. Kurz darauf wird der Verkaufsstart erfolgen.

