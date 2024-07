Seit längerer Zeit verfolgen wir auf dem Blog den den in London ansässigen Hersteller Nothing. Nachdem dieser zuletzt das Nothing Phone (2a) auf den Markt gebracht hatte, folgte nun das Nothing Phone (2a) Plus. Das Phone (2a) Plus basiert auf dem beliebtesten Smartphone der Hauptmarke Nothing und verbessert drei Schlüsselbereiche: Leistung, Kamera und Design.

Nothing Phone (2a) Plus vorgestellt

Das Phone (2a) Plus von Nothing verbessert die Leistung, die Kamera und das Design des erfolgreichen Mittelklasse-Smartphones Phone (2a) und bietet ein rundum verbessertes Smartphone-Erlebnis. Wie eingangs erwähnt, wurden dabei die Bereiche Design, Kamera und Leistung verbessert. Angetrieben von einem weltweit exklusiven Prozessor, dem MediaTek 7350 Pro 5G, bietet es ein noch flüssigeres und schnelleres Nutzererlebnis. Darüber hinaus wurde ein neuer 50 MP Frontkamerasensor für Superstar-Selfies implementiert und neue Metallicfarben entwickelt, um die besonderen Eigenschaften zur Geltung zu bringen.

Design

Nothing beschreibt das neue Design wie folgt

Mit dem Phone (2a) Plus werden zwei neue Farben für die Nothing-Smartphones eingeführt: Metallic-Grau und ein modernes Schwarz. Die an Maschinen erinnernde Metallic-Oberfläche ist Ausdruck der hochwertigen Designsprache von Nothing und unterstreicht gleichzeitig die hochmodernen Upgrades des Phone (2a) Plus.

Das Phone (2a) Plus ist das Erbe des Phone (2a) und wurde an der Schnittstelle zwischen Technologie und Kunst entwickelt. Durch die Integration von Komponenten in das Smartphone-Gehäuse wurde ein anthropomorphes Erscheinungsbild geschaffen. Die Kameras im Inneren der NFC-Spule stellen zwei Augen dar, die vor einem gehirnähnlichen Zentrum für Intelligenz und Kommunikation sitzen. Das kreisförmige Rastersystem stellt die Kamera in den Mittelpunkt. Es sorgt so für ein einheitliches und sympathisches Erscheinungsbild, das das Phone (2a) Plus zu einer weiteren Ikone macht.

Leistung

Beim Phone (2a) Plus setzt Nothing auf den MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G Prozessor. Ausgestattet mit der neuesten TSMC 4 nm Gen 2 Technologie, mit 8 (Prozessor-)Kernen, die mit bis zu 3,0 GHz laufen – fast 10 % schneller als Phone (2a) – wird das tägliche Multitasking zum Kinderspiel. Unterstützt wird es von einer ARM Mali-G610 MC4 GPU, die mit 1,3 GHz taktet und damit beim Spielen 30% schneller ist als das Phone (2a).

Kamera

Das dreifache 50-MP-Kamerasystem ist ein Debüt bei Nothing. Mit diesem Hardware-Upgrade vom 32-MP-Sensor des Phone (2a) nimmt die Selfie-Kamera des Phone (2a) Plus jetzt brillante 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde auf.

Es verfügt über einen großen, lichtstarken 50-MP-Hauptsensor mit einer Blende von 1,88, einen 50-MP-Ultraweitwinkel-Sensor mit einem Sichtfeld von 114-Grad und jetzt auch eine 50-MP-Frontkamera für Superstar-Selfies und Videotelefonate in besserer Qualität. Alle drei Sensoren unterstützen die direkte Ausgabe von 50-MP-Fotos, HDR-Fotos und 4K-Videos.

Display

Das Phone (2a) Plus verfügt über ein flexibles 6,7 Zoll FHD+ AMOLED-Display, das eine atemberaubend genaue Farbwiedergabe von 1,07 Milliarden Farben bietet. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1.300 Nits sorgt es für hervorragende Sichtbarkeit, selbst bei hellstem Sonnenschein.

Verfügbarkeit, Preise und Vorteile

Das Phone (2a) Plus ist in den Farben Grau und Schwarz als Modell mit 12 + 256 GB zum Preis von 399 Britische Pfund und 399 US-Dollar erhältlich. Am Samstag, den 3. August ist das Gerät ab 11:00 Uhr Ortszeit im Nothing Store Soho in London erhältlich. Konkrete Informationen zu der Veröffentlichung des Phone (2a) Plus in der DACH-Region folgen noch.

