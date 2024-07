Anfang dieser Woche hat Apple die erste Beta zu iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Erstmals sind Features rund um Apple Intelligence an Bord. Dabei gilt allerdings zu beachten, dass es sich noch um eine frühe Beta-Version handelt, noch nicht alle Apple Intelligence Funktionen implementiert wurden und diese nur für Anwender in den USA zur Verfügung stehen. Der Anfang ist gemacht und bis zur finalen Freigabe von iOS 18.1 (diese erwarten wir im Oktober) liegt noch ein wenig Arbeit vor den Entwicklern in Cupertino. Das eingebundene Video gibt euch einen Einblick, was euch zukünftig erwartet. Im nächsten Jahr soll Apple Intelligence auf weitere Länder und Sprachen erweitert werden.

Video zeigt Funktionen von Apple Intelligence

Apple beschreibt Apple Intelligence als ein persönliches intelligente System, das leistungsstarke generative Modelle direkt auf iPhone, iPad und Mac bringt. Dabei ist Apple Intelligence der Oberbegriff für viele KI-Funktionen.

Mit den ganz neuen systemweiten Writing Tools, die in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia integriert sind, könnt ihr praktisch überall, wo ihr etwas schreibt, Text umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen lassen, wie in Mail, Notizen, Pages und Apps von anderen Anbietern.

Siri erhält ein neues Design und ist tiefer in die Systemfunktiojnen integriert. Siri versteht Anwender, selbst wenn diese sich verhaspeln, und behält bei mehreren Fragen nacheinander den inhaltlichen Zusammenhang. Zusätzlich kann man Siri Anfragen per Texteingabe schicken und zwischen Text und Stimme wechseln. Siri erkennt was auf dem Display angezeigt wird, und kann Inhalte der Nutzer verstehen und im Laufe der Zeit in immer mehr Apps Aktionen mit ihnen ausführen.

Weiter können mit Apple Intelligence Bilder erzeigt, Telefonate mitgeschnitten und transkribiert, Genmojis erstellt werden und vieles mehr. Darüberhinaus wird ChatGPT in die Apple Plattformen integriert.

Das eingebundene Video gibt euch einen guten Überblick, welche Möglichkeiten Apple bereits in der Beta 1 zu iOS 18.1 implementiert hat.

