Mit dem Update auf iOS 18.1 (die finale Version wird für Oktober erwartet) wird Apple auch seinem digitalen Assistenten Siri neues Leben einhauchen. Anfang dieser Woche wurde die iOS 18.1 Beta 1 veröffentlicht, so dass wir einen ersten Einblick erhalten, welche Verbesserungen Siri mit sich bringt. Vorab sei gesagt, dass Apple Intelligence zunächst nur in den USA zur Verfügung stehen wird. Im kommenden Jahr sollen neue Länder und Sprachen unterstützt werden. Zudem handelt es sich bei der Beta 1 um eine frühe Version von Apple Intelligence, bei der noch. nicht alle Neuerungen implementiert werden.

Video zeigt neue Siri in iOS 18.1

Mit Apple Intelligence wird Siri tiefer in die Systemfunktionen integriert. So erhält der Sprachassistent zukünftig umfassendere Fähigkeiten, Sprache zu verstehen So ist Siri natürlicher, inhaltlich relevanter und persönlicher, und kann alltägliche Aufgaben vereinfachen und schneller erledigen. Siri versteht euch, selbst ihr euchh verhaspelt, und behält bei mehreren Fragen nacheinander den inhaltlichen Zusammenhang. Zusätzlich kann man Siri Anfragen per Texteingabe schicken und zwischen Text und Stimme wechseln, um so in der Art und Weise mit Siri zu kommunizieren, ganz wie man es in diesem Moment möchte.

Weiter erkennt Siri was auf dem Display angezeigt wird, und kann Inhalte der Nutzern verstehen und im Laufe der Zeit in immer mehr Apps Aktionen mit ihnen ausführen. Wenn zum Beispiel eine Freundin in Nachrichten eine neue Adresse schickt, kann man sagen „Füge diese Adresse zu meiner Kontaktkarte hinzu“. Mit Apple Intelligence kann Siri Hunderte von neuen Aktionen in und zwischen Apps von Apple und anderen Anbietern ausführen. Nutzer:innen können zum Beispiel sagen, „Zeig mir den Artikel über Zikaden von meiner Leseliste“ oder „Schick die Fotos vom Grillen am Samstag an Malia“, und Siri führt diese Anfragen aus.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch optisch hat Apple Siri überarbeitet. Bisher kennen wir Siri als kleine Kugel, wenn der Sprachassistent aktiviert wird, Zukünftig erhält Siri ein helles Licht um den Rand des Displays, wenn der Sprachassistent aktiv ist.

Neben dem neuen Siri zeigt euch das eingebundene Video noch weitere Funktionen von Apple Intelligence in iOS 18.1.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren