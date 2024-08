Im vergangenen Monat hatte Apple insgesamt drei Neuheiten für Apple Arcade angekündigt. Mit „Temple Run: Legenden“ und „Vampire Survivors+“ stehen ab sofort zwei neue Spiele auf der Spiele-Abo-Plattform bereit.

Temple Run: Legenden

Ab sofort haben Abonnenten von Apple Arcade Zugriff auf „Temple Run: Legenden“. In dem Spiel könnt ihr rennen, schwimmen, springen und euch einer Legion von Helden anschließen. Neben dem klassischen Endloslauf-Modus könnt ihr das alte Aperion mit neuen Spielmodi, dynamischen Herausforderungen und Belohnungen, sowie über 500 Levels im Story-Modus erkunden. Beim Bestreiten eures nächsten Abenteuers werdet ihr aufregende Klimazonen durchqueren, mit faszinierenden Bewohnern und Kreaturen interagieren und einzigartigen, völlig neuen Charakteren begegnen.

-> Hier findet ihr Temple Run: Legenden bei Apple Arcade

„Vampire Survivors+“

Mit „Vampire Survivors+“ steht ab sofort ein weiteres Spiel auf Apple Arcade bereit. Während Spieler in der giftigen, teuflischen Umgebung von Vampire Survivors+ (erscheint am 01. August 2924) um ihr Leben kämpfen, wird eine völlig neue Welt des Grauens entfesselt. Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen kreuzen nächtliche Kreaturen ihren Weg und zwingen sie, sich auf den guten Willen ihrer Mitüberlebenden zu verlassen, um zu überleben. Knoblauch, ein Kreuz und ein Zauberstab sind zwar nützliche Hilfsmittel, um ihre Feinde zu besiegen, aber die Verantwortung liegt letztendlich in ihren Händen, wenn sie ihre Kräfte gegen die tödlichen Kreaturen auf ihrem Touchscreen testen. Dieses mehrstufige Spiel verfügt über eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten, darunter auch einen Mehrspielermodus, in dem bis zu vier Spieler die Untoten auf demselben Gerät erschlagen können, indem sie Gamecontroller miteinander verbinden, um gemeinsam zu spielen.

-> Hier findet ihr Vampire Survivors+ bei Apple Arcade

