Apple hat vor wenigen Augenblicken seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Q3/2024veröffentlicht. Wirklich überraschend kommt die Bekanntgabe nicht, das das Unternehmen aus Cupertino dies bereits im vergangenen Monat angekündigt hast. Apple konnte in den Monaten April bis Juni 2024 einen Umsatz von 85,78 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 21,45 Milliarden Dollar erwirtschaften.

Apple hat soeben seine Q3/2024 Quartalszahlen veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Dass Apple Geschäftsjahr entspricht nicht einem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q3 das kalendarische Q2 und somit die Monate April, Mai und Juni 2024. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg um drei Monate verschoben.

Für gewöhnlich, verläuft das Q3 bei Apple immer etwas ruhige. Nichtsdestotrotz kamen Produktneuheiten auf den Markt. Im abgelaufenen Quartal kündigt Apple unter anderem das neue iPad Air M2, iPad Pro M4 und den Apple Pencil Pro. Zudem fand die WWDC mit der Ankündigung von iOS 18 und Co. an und zudem lässt sich Ende Juni Apple Vision Pro in Deutschland bestellen.

Alles in allem konnte Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 85,78 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 21,45 Milliarden Dollar (1,4 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q3/2023 waren es 81,8 Milliarden Dollar Umsatz bei 19,88 Milliarden Dollar Gewinn (1,26 Dollar Gewinn pro Aktie). Im Jahresvergleich konnte Apple den Umsatz um 5 Prozent und den Gewinn pro Aktie um 11 Prozent steigern. Niemals zuvor konnte Apple im Q3 einen höheren Umsatz erzielen. Zudem erreichte die Installationsbasis in allen Regionen ein Allzeit-Hoch. Niemals zuvor konnte Apple in einem Dreimonatszeitraum einen höheren Service-Umsatz erreichen.

“Today Apple is reporting a new June quarter revenue record of $85.8 billion, up 5 percent from a year ago,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “During the quarter, we were excited to announce incredible updates to our software platforms at our Worldwide Developers Conference, including Apple Intelligence, a breakthrough personal intelligence system that puts powerful, private generative AI models at the core of iPhone, iPad, and Mac. We very much look forward to sharing these tools with our users, and we continue to invest significantly in the innovations that will enrich our customers’ lives, while leading with the values that drive our work.”

“During the quarter, our record business performance generated EPS growth of 11 percent and nearly $29 billion in operating cash flow, allowing us to return over $32 billion to shareholders,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “We are also very pleased that our installed base of active devices reached a new all-time high in all geographic segments, thanks to very high levels of customer satisfaction and loyalty.”