Manche Originals kündigt Apple TV+ mehrere Jahre vor ihrer Premiere an. Andere Filme, Serien und Dokus werden erst wenige Wochen vor dem Startschuss auf dem Video-Streaming-Portal bekannt. Zu den zuletzt genannten Serien gehört unter anderem die Psychothriller-Serie „Before“ mit Bill Crystal. Auf diese erhalten wir am heutigen Tag einen ersten Einblick. Premiere feiert die Serie am 25. Oktober 2024.

„Before“: Apple TV+ gibt ersten Einblick in Psychothriller-Serie mit Bill Crystal

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf „Before“ gewährt, einer stimmungsvollen, charakterbasierten Psychothriller-Serie mit dem vielfach preisgekrönten Schauspieler, Komiker und Filmemacher Billy Crystal in der Hauptrolle.

Die 10-teilige Serie wird von Crystal, Oscar-Preisträger Eric Roth und Schöpferin Sarah Thorp produziert und feiert am Freitag, den 25. Oktober, weltweit auf Apple TV+ Premiere. Zum Start stehen die ersten beiden Folgen bereit, anschließend folgen immer freitags bis zum 20. Dezember 2024 neue Episoden.

Neben „Crystal“ spielen in der übernatürlichen Mysteryserie die mehrfache Emmy- und Tony-Award-Preisträgerin Judith Light („Transparent“), Jacobi Jupe („Peter Pan & Wendy“), die Oscar-Nominierte Rosie Perez („The Flight Attendant“), die Tony-Award-Nominierte Maria Dizzia („Orange Is the New Black“) und Ava Lalezarzadeh (“In the Garden of Tulips”) mit.

In „Before“ spielt Crystal Eli, einen Kinderpsychiater, der nach dem Tod seiner Frau Lynn (Light) auf einen schwierigen Jungen namens Noah (Jupe) trifft, der eine beunruhigende Verbindung zu Elis Vergangenheit zu haben scheint. Als Eli versucht, Noah zu helfen, wird ihre geheimnisvolle Verbindung stärker.

