Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research führt die iPhone 15 Serie auch im zweiten Quartal 2024 den weltweiten Smartphone-Markt an. Dabei werden die ersten drei Plätze von iPhone-Modellen gehalten. Der Gesamtmarktanteil ist jedoch im Vergleich zu Q2 2023 leicht gesunken.

Apple dominiert den Smartphone-Markt

Laut dem Bericht übernimmt das iPhone 15 im zweiten Quartal 2024 die Spitzenposition mit einem Marktanteil von 4,1 %, gefolgt vom iPhone 15 Pro Max mit 3,7 % und dem iPhone 15 Pro mit 3,1 %. Diese Zahlen bedeuten einen leichten Rückgang von 0,1 % für jedes Modell im Vergleich zum Vorjahresquartal beim iPhone 14. Das iPhone 14 konnte sich auch dieses Jahr mit Platz sechs einen Platz in der Top 10 sichern.

Das Samsung Galaxy A15 5G belegt den vierten Platz (2,0 %) und das A15 4G den fünften Platz (1,8 %). Den Rest der Q2 2024-Liste vervollständigen das Samsung Galaxy A55 auf Platz sieben (1,5 %), das Xiaomi Redmi 13C 4G auf Platz acht (1,5 %), das Galaxy S24 Ultra auf Platz neun (1,4 %) und das Galaxy A05 auf Platz zehn (1,4 %).

Trotz des leichten Rückgangs in den Marktanteilen der einzelnen iPhone-Modelle bleibt Apple weiterhin der dominierende Akteur im Smartphone-Segment. Die starke Leistung der iPhone 15 Serie unterstreicht Apples Fähigkeit, die Nachfrage nach Premium-Smartphones aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein breites Spektrum an Konsumenten zu erreichen. Samsung und Xiaomi folgen zwar in der Rangliste, können jedoch nicht mit der Marktdominanz von Apple mithalten.

Die Verkaufszahlen des iPhone 16 werden besonders spannend sein zu beobachten, wenn die nächste iPhone-Generation im September an den Start geht. Künstliche Intelligenz hat sich zu einem wichtigen Faktor für die Nachfrage nach Premium-Smartphones entwickelt, und alle iPhone 16 Modelle werden Apple Intelligence unterstützen. Apples KI-Offensive wird zwar wahrscheinlich erst kurz nach dem iPhone 16 verfügbar sein (in der EU erst Anfang nächsten Jahres), doch Experten sind sich schon jetzt sicher, dass Apples KI-Strategie aufgehen wird. Das Unternehmen selbst ist offensichtlich auch von dem Kurs überzeugt und erhöhte die Produktionsaufträge für das iPhone 16. So hat Apple seine iPhone 16 Bestellungen um mehr als 10 % erhöht und plant, allein bis Ende 2024 mehr als 90 Millionen Geräte auszuliefern.

