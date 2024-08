Traditionell blicken wir freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort steht eine neue Doku-Serie „Cowboy Cartel“ auf dem Apple Video-Streaming-Portal bereit.

Erst vor wenigen Tagen hatte Apple TV+ die neue Doku-Serie „Cowboy Cartel“ angekündigt und den offiziellen Trailer veröffentlicht. Nun steht die neue Serie bereits auf dem Streaming-Dienst bereit. „Cowboy Cartel“ erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines jungen FBI-Agenten, der den Fall eines der skrupellosesten Kartelle Mexikos, Los Zetas, und die millionenschwere Geldwäscheoperation löste, die sie mitten in der American Quarter Horse-Rennindustrie betrieben. Die Serie startet am 2. August 2024 weltweit auf Apple TV+.

Apple schreibt

„Cowboy Cartel“ ist die unglaubliche wahre Geschichte des ungewöhnlichen Helden Scott Lawson, eines jungen FBI-Agenten aus dem ländlichen Tennessee, dessen Ermittlungen die Treviño-Brüder zur Strecke brachten, die Anführer von Los Zetas, einem der mächtigsten Kartelle in Mexiko. Während die Treviños in ihrem Streben nach Macht, Geld und Einfluss Tausende terrorisierten, riskierte Lawson sein Leben aufgrund einer Ahnung: Er verfolgte die Rennpferde-Transaktionen ihres Bruders in den Vereinigten Staaten, infiltrierte das tödliche Kartell und deckte ihre internationalen Geldwäscheaktivitäten auf. „Cowboy Cartel“ enthält Erstinterviews mit FBI-Agent Lawson, der den Fall löste; IRS-Agent Steve Pennington; den Irving-Polizisten Steve Junker, Brian Schutt und Kim Williams; dem stellvertretenden US-Staatsanwalt Doug Gardner; der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten New York Times-Journalistin Ginger Thompson; und Joe Tone, dem Autor von „Bones: Brothers, Horses, Cartels, and the Borderland Dream“.