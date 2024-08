Auf die aktuellen Amazon Blitzangebote haben wir euch bereits im Tagesverlauf hingewiesen. Auf zwei Angebote des Tages möchten wir euch noch einmal separat hinweisen. So bietet Amazon derzeit Microsoft 365 Single sowie Microsoft 365 Family mit einem hohen Preisnachlass an.

Microsoft 365 Single nur 38 Euro – Family nur 46 Euro (12 Monate)

Von Zeit zu Zeit steht bei Amazon Microsoft 365 im Mittelpunkt. Aktuell ist es wieder soweit und der Online-Händler vertreibt das Abonnement zum stark reduzierten Preis. Ihr könnt euch das Jahres-Abo von Microsoft 365 Single zum Preis von nur 37,99 Euro und von Microsoft 365 Family für nur 45,99 Euro sichern.

Beachtet in jedem Fall, dass es sich um ein Abo mit automatischer Verlängert handelt. Von daher empfehlen wir euch, die Abo-Laufzeit im Blick zu halten, das Abo rechtzeitig zu kündigen und euch das nächste reduzierte Angebot auf Amazon (oder sonst wo) zu sichern, um weiterhin Microsoft 365 zum reduzierten Preis nutzen zu können. Den Lizenzschlüssel erhaltet ihr in gewohnter Manier von Amazon per Mail, so das ihr direkt loslegen könnt.

Enthalten in Microsoft 365 Family (6 Nutzer) bzw. Microsoft 365 Single (1 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung

