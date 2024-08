Apple hatte Mitte Juni einen neuen „The Underdogs“-Werbespot veröffentlicht. Nun hat das Unternehmen den Clip zurückgezogen und sich dafür entschuldigt, wie Thailand in dem Video dargestellt wurde. In dem Werbespot reiste das Underdogs-Designteam für ein Projekt nach Bangkok und Rayong in Thailand. Es wurde gezeigt, wie das Team in einem Tuk-Tuk reist und in einem heruntergekommenen Hotel übernachtet.

Apple zieht neuen Underdogs-Werbespot nach Kritik zurück

Nach der Veröffentlichung des jüngsten „The Underdogs“-Clips wurde dieser von thailändischen Einwohner kritisiert. Diese empfanden die Darstellung des Landes als anstößig und kritisierten Apple in den sozialen Medien dafür, das Land mit veralteten Stereotypen darzustellen. Das Video ließ Thailand aufgrund des verblassten Sepia-Tons und der Fokussierung auf verfallene Architektur unterentwickelt erscheinen, so die Bangkok Post.

Der Sprecher des Tourismusausschusses des thailändischen Repräsentantenhauses – Sattra Sripan – rief aufgrund des Videos zu einem Apple-Boykott auf. „Die Thailänder sind zutiefst unzufrieden mit der Werbung“, sagte er. „Ich fordere die Thailänder auf, keine Apple-Produkte mehr zu verwenden und auf andere Marken umzusteigen.“ Er sagte, der Tourismusausschuss plane, Apple-Vertreter und staatliche Stellen einzuladen, um über die Werbung zu diskutieren.

Apple’s latest short film commercial ‚The Underdogs: OOO (Out Of Office)‘ that aims to represent its gadgets filmed in Thailand has sparked criticism among Thai people as the commercial portrays Thailand in a low-tech and underdeveloped mood and tone, using a warm colour in… pic.twitter.com/yYgAXCDFUd — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 26, 2024

Apple hat den Werbespot mittlerweile zurück gezogen und sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. In einer Stellungnahme heißt es

Unsere Absicht war es, den Optimismus und die Kultur des Landes zu feiern und wir entschuldigen uns dafür, dass wir die Lebendigkeit des heutigen Thailands nicht vollständig einfangen konnten.

In den letzten Jahren hat Apple im Rahmen seiner „Apple at Work“ Werbekampagne mehrere Videos veröffentlicht, in denen die „Underdogs“ die Hauptrolle spielen. Es ist das zweite Mal in diesen Jahr, dass Apple einen Werbespot zurückgezogen hat. Rund um die Ankündigung des iPad Pro M4 zeigte Apple ein Video von einer einer hydraulischen Presse, die eine Reihe kreativer Werkzeuge zerquetschte, was bei Kreativen nicht gut ankam. Apple zog den Clip zurück und entschuldigte sich ebenfalls.