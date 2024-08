Jahr für Jahr wird das Kamerasystem des iPhone verfeinert. So hat Apple seit der Einführung des ersten iPhone im Jahr 2007 jedes Jahr das Kamerasystem weiterentwickelt. Dieser Fortschritt wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. So beschäftigt sich die Gerüchteküche bereits intensiv mit den Kamera-Upgrades der nächsten iPhone-Generationen. Dabei soll nicht nur die Hauptkamera verbessert werden, sondern auch die Frontkamera. Passend hierzu berichtet der Analyst Jeff Pu, dass alle vier Modelle des iPhone 17 im nächsten Jahr mit einer verbesserten 24-Megapixel-Frontkamera ausgestattet werden.

Verbessertes Selfie-Erlebnis

Jeff Pu erwartet, dass das iPhone 17, das iPhone 17 Slim, das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max eine 24-Megapixel-Frontkamera mit sechs Linsenelementen aus Kunststoff enthalten werden. Das wäre eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber der 12-Megapixel-Linse mit fünf Elementen, die in der iPhone 15 Serie zum Einsatz kommt.

Der Analyst Ming-Chi Kuo behauptete bereits im Januar, dass mindestens ein Modell des iPhone 17 eine 24-Megapixel-Frontkamera mit einem sechsteiligen Objektiv erhalten wird, sodass dieses Upgrade nun von mehreren Quellen bestätigt wurde. Kuo sagte, dass diese Änderungen „die Bildqualität deutlich verbessern“ werden.

Mit der höheren Auflösung von 24 Megapixeln kann die Qualität der Fotos auch bei stärkerem Beschnitt erhalten bleiben, was mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung bietet. Ein sechsteiliges Objektiv würde zudem die Bildqualität leicht verbessern, da jedes Element dazu dient, verschiedene Abbildungsfehler zu korrigieren, was zu klareren, genaueren Fotos führt.

Die Modelle des iPhone 17 werden voraussichtlich im September 2025 auf den Markt kommen, was noch über ein Jahr entfernt ist. Gerüchte über iPhones der nächsten zwei Generationen entstehen immer recht früh, da Apple Produkte lange vor ihrer Markteinführung entwickelt und Prototypen herstellt. Dennoch besteht natürlich noch ein großer Spielraum für Anpassungen.