In diesem Jahr wird Apple noch eine Vielzahl neuer Produkte ankündigen. Spontan denken wir an neue iPhone 16 Modelle, neue Apple Watches, neue iPads sowie neuen Macs. In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters geht Mark Gurman von Bloomberg auf die neuen M4 Macs ein, die noch im laufenden Jahr erwartet werden. Darüberhinaus spricht der Apple-Insider über weitere M4-Macs, die für das kommende Jahr erwartet werden.

Bloomberg: M4 MacBook Pro, Mac mini und iMac kommen noch dieses Jahr

Im Oktober letzten Jahres brachte Apple das MacBook Pro mit M3-Chip sowie den iMac mit M3-Chip auf den Markt. Im März dieses Jahres folgte das neue MacBook Air mit M3-Chip (hier unser Test). Doch wie geht es weiter?

Mark Gurman von Bloomberg spricht davon, dass Apple im Herbst dieses Jahres sowohl dem MacBook Pro als auch dem iMac einen M4-Chip verpasst. Es soll sich dabei um ein reines Leistungs-Upgrade ohne weitere großartige Änderungen handeln. Beim iMac könnte Apple zumindest neues USB-C Zubehör aus dem Hut zaubern. Der M4-Chip debütierte vor wenigen Wochen beim iPad Pro, Macs hat Apple mit diesem Chip bislang noch nicht ausgestattet.

Auch der Mac mini soll noch im Laufe dieses Jahres aktualisiert werden. Nachdem Apple den M3-Chip beim Mac mini ausgelassen wird und das aktuelle Modell im Januar 2023 auf den Markt kam, soll in diesem Jahr ein Mac mini mit M4-Chip folgen

Folgende Aussagen von Gurman ist durchaus interessant

Obwohl es bei der Überarbeitung des M4 vor allem darum geht, die Leistung der Computer zu steigern, wird es mindestens ein Mac-Modell geben, das drastischere Änderungen erfahren wird.

Doch um welches Modell könnte es sich dabei halten? Seit der Einführung von Apple Silicon haben sowohl das MacBook Pro, MacBook Air und der iMac ein überarbeitetes Design erhalten. Dementsprechend würden der Mac mini und der Mac Pro übrig bleiben. Der aktuelle Mac Pro stammt aus 2022, allerdings besitzt dieses Gerät das gleiche Design wie das 2019er Modell. Das Design des Mac mini ist mehr oder weniger „steinalt“ und wurde in den letzten Jahre nicht wirklich angepasst.

Im kommenden Jahr sollen das MacBook Air, der Mac Pro sowie das Mac Studio den M4-Chip erhalten.