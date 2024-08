In den letzten Jahren hat sich Apple regelmäßig den Monat September ausgesucht, um neuen iPhone-Modelle anzukündigen. Bis dato gingen wir davon aus, dass auch die iPhone 16 Familie im neunten Monat des Jahres angekündigt wird. Dies wird – trotz der Verzögerung von Apple Intelligence – nun von „inoffizieller“ Seite noch einmal untermauert.

Gurman: iPhone 16 wird im September angekündigt – trotz der Verzögerung von Apple Intelligence

Marg Gurman von Bloomberg hat die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht der Apple-Insider auch auf die neue iPhone 16 Familie ein.

In der vergangenen Woche hatte Apple die Beta 1 zu iOS 18.1 freigegeben und erstmals „Apple Intelligence „-Funktionen implementiert. Dies bedeutete im Umkehrschluss, dass es Apple Intelligence in in iOS 18.0 schaffen wird. Apple Intelligence wird eine große Rolle dabei spielen, die kommenden iPhone 16-Modelle für Kunden attraktiver zu machen, insbesondere wenn man bedenkt, dass derzeit nur die iPhone 15 Pro Modelle diese Funktionen unterstützen. Auch wenn Apple Intelligence auf iOS 18.1 und (vermutlich) Oktober verschoben wurde, hält Apple an der Ankündigung der neuen Hardware für September fest. Beim iPhone 4S verschob man damals die Einführung des Gerätes auf Oktober, da Siri und iCloud nicht pünktlich fertig wurden.

Gurman schreibt

Heutzutage bringt Apple das iPhone normalerweise im September auf den Markt. Doch das Unternehmen steht vor einem ähnlichen Dilemma. Apple Intelligence – ein Kernfeature des iPhone 16 – wird erst im Oktober verfügbar sein. Diesmal schlägt Apple jedoch einen anderen Weg ein und wird die neue Hardware nicht zurückhalten, bis die Dienste bereit sind. Mir wurde gesagt, dass die Markteinführung des iPhone etwa zur gleichen Zeit wie im letzten Jahr erfolgen wird – ein kurzer Blick auf den Kalender macht den 10. September zu einem wahrscheinlichen Datum – und Benutzer müssen ihre neue Hardware im Oktober auf iOS 18.1 aktualisieren, um mit Apple Intelligence loslegen zu können.

Gurman rechnet damit, dass die iPhone 16 Familie zu einem ähnlichen Termin vorgestellt wird, wie das iPhone 15 im vergangenen Jahr. Die Keynote könnte auf den 10. September hinauslaufen.