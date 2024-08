Update 04.08.2024: Die Aktion läuft nach wie vor. Allerdings dürfte die begrenzte Stückzahl schnell aufgebraucht sein. (/Update Ende)

Zum Start in den Monat August hat waipu.tv ein richtig heißes Angebot aufgelegt. Allein der Preis des Jahrespakets von waipu.tv Perfect Plus von 60 Euro ist schon unschlagbar. Dieses Mal erhaltet ihr noch Paramount+ ein Jahr lang kostenlos dazu. Damit wird der Deal noch einmal deutlich aufgewertet. Dieses Kombi-Angebot ist auf 9.999 Stück begrenzt und ist bis einschließlich 15. August 2024 auf dieser waipu.tv Sonderseite buchbar.

waipu.tv inkl. Paramount+ nur 59,99 Euro für 1 Jahr

waipu.tv lässt es zum Start in den Monat August so richtig krachen. Ab sofort und zeitlich befristet erhaltet ihr das waipu.tv Perfect Plus Jahrespaket und zusätzlich 12 Monate Paramount+ zum mtl. Preis von nur 5 Euro. Summa summarum zahlt ihr für das Jahr nur 60 Euro.

Mit dem Perfect Plus Jahrespaket bietet waipu.tv eine ultimative Kombi: 280 TV-Sender, davon 265 in HD und mehr als 30.000 Filme und Serien auf Abruf. Mit Paramount+ erhaltet ihr den Zugriff auf viele Originals und exklusive Serien. Ihr holt euch Hollywood nach Hause.

Paramount+ kostetet normalerweise 7,99 Euro pro Monat. waipu.tv Perfect Plus schlägt standardmäßig mit 12,99 Euro monatlich zu buche. Bei diesem Aktions-Bundle zahlt ihr allerdings einmalig nur 60 Euro für 12 Monate. So spart über satte 190 Euro. An dieser Stelle können wir euch nur dringend empfehlen, bei Interesse direkt zuzugreifen. Das Angebot ist auf 9.999 Stück begrenzt bzw. maximal bis zum 15.02.2024 gültig.

