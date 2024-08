Am vergangenen Donnerstag hat Apple seine Geschäftszahlen für die Monate April bis Juni 2024 vorgelegt. Bei einem Umsatz von 86,78 Milliarden Dollar konnte das Unternehmen einen Gewinn von 21,45 Milliarden Dollar erzielen. Im anschließend Conference Call haben sich Apple Chef Tim Cook sowie der Finanzchef des Unternehmens – Luca Maestri – verschiedenen Themen gewidmet und Fragen von Journalisten und Analysten beantwortet. Unter anderem ging es dabei auch um Apple Intelligence und ChatGPT.

Tim Cook: „Integration von ChatGPT liegt im Zeitplan“

Im Juni bestätigte Apple im Rahmen seiner jährlichen Entwicklerkonferenz, dass das Unternehmen ChatGPT in diesem Jahr in iOS, iPadOS und macOS im Zuge von Apple Intelligence integrieren wird. Diesen Zeitplan bestätigte Cook nun noch einmal. Auf die Nachfrage eines Analysten gab er folgendes zu Protokoll

ChatGPT wird bis zum Ende des Kalenderjahres integriert.

Apple integriert den Zugang zu ChatGPT in Erlebnisse in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. So können ihr auf das Wissen zurückgreifen − und auf die Fähigkeiten, Bilder und Dokumente zu verstehen − ohne zwischen Tools zu wechseln. Siri kann das Wissen von ChatGPT nutzen, wenn es hilfreich ist. Ihr werdet um Erlaubnis gebeten, bevor Fragen an ChatGPT gesendet werden, zusammen mit Dokumenten oder Fotos. Siri präsentiert dann direkt die Antwort.

ChatGPT wird außerdem in den systemweiten Writing Tools von Apple verfügbar sein, die euch helfen, Inhalte für alles zu generieren, was ihr schreiben. Mit Compose könnt ihr zudem auf die ChatGPT Bildwerkzeuge zugreifen, um Bilder in vielen verschiedenen Stilen passend zum Geschriebenen zu erstellen.

mit iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia könnt ihr kostenlos ohne ChatGPT Account darauf zugreifen. Anwender mit einem ChatGPT Abonnement können ihre Accounts verbinden und erhalten direkt in diesen Erlebnissen Zugriff auf kostenpflichtige Features.

Mit der Beta 1 zu iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia hat Apple erstmals Apple Intelligence implementiert. Mit der finalen Freigabe ist im Oktober zu rechnen. Dann wird die ChatGPT-Integration vermutlich noch. nicht an Bord sein. Zum Start wird Apple Intelligence auf Englisch (USA) verfügbar sein. Im kommenden Jahr werden zusätzliche Sprachen unterstützt. Zuletzt gab Apple ebenfalls zu verstehen, dass man mit der EU zusammenarbeitet, um Apple Intelligence schnellstmöglich auch hierzulande bereitzustellen.