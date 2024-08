Mit dem kommenden Update auf iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia nimmt Apple allerhand Anpassungen am System vor. Unter anderem packt Apple die Fotos-App an und verpasst dieser ihre bisher größte Überarbeitung. Im Verlauf der Betaphase hat Apple allerdings die ursprünglichen Änderungen der Fotos-App noch einmal ein Stück weit überarbeitet.

Apple passt Fotos-App in iOS 18 Beta 5 an

Apple testet die neue Fotos-App in der Beta und Public Beta mit Entwicklern und Teilnehmer am Apple Beta-Programm. Basierend auf dem Nutzerfeedback haben die Entwickler in Cupertino beschlossen, mit der Beta 5 Designanpassungen vorzunehmen.

Konkret geht es um die neue Karussell-Ansicht. In den bisherigen Beta-Versionen gab es die Möglichkeit in der Ansicht „Fotos“ nach links oder rechts zu wischen, um Highlights, die täglich aktualisiert werden, mit Lieblingspersonen, Haustieren, Orten und mehr anzugucken. Diese Elemente sind jedoch auch durch Scrollen nach unten verfügbar, was zu Verwirrungen führen kann. In der Beta 5 hat Apple nun die Karussell Ansicht entfernt.

Darüberhinaus hat Apple mit der iOS 18 Beta 5 auch die Ansicht „Alle Fotos“ optimiert, um mehr vom Fotoraster anzuzeigen, ohne dass der Benutzer nach unten wischen muss. Die neue Funktion „Letzte Tage“ umfasst jetzt auch „Zuletzt gespeicherte Inhalte“, die beide zuvor separat vorhanden waren. Darüberhinaus hat Apple hier und dort weitere Anpassungen an der Fotos-App vorgenommen. Unter Strich sollen die die Updates dafür sorgen, dass die Navigation weniger verwirrend wird.

Apple beschreibt seine neue Fotos-App wie folgt