Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ offiziell bestätigt hat, dass der Video-Streaming-Dienst die zweite Staffel zu „Shrinking“ in Auftrag gegeben hat. Am heutigen Tag haben die Verantwortlichen die Katze aus dem Sack gelassen und den Starttermin der Fortsetzung der Comedy-Serie offiziell bestätigt.

Apple TV+ gibt Starttermin für „Shrinking – Staffel 2“ bekannt

„Shrinking“ gehört zu den besten Serien auf Apple TV+. In wenigen Wochen wird die Serie ihre Fortsetzung finden. Genau genommen, startet die zweite Staffel der Apple Original-Seite am 16. Oktober 2024.

Mit Jason Segel und Harrison Ford in der Hauptrolle folgt „Shrinking“ dem trauernden Therapeuten Jimmy (gespielt von Segel), der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und stellt fest, dass er große, turbulente Veränderungen im Leben der Menschen vornimmt … einschließlich seines eigenen. Welche Geschichten die zweite Staffel erzählen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Shrinking“ wurde von Jason Segel, Bill Lawrence und Brett Goldstein gemeinsam kreiert. Falls ihr bis dato noch noch keine Berührung mit der Comedy-Serie hattet, so habt ihr die Möglichkeit, die gesamte erste Staffel bei Apple TV+ abzurufen und in diese hineinzuschnuppern.