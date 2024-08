Die Gerüchteküche geht davon aus, dass Apple im Jahr 2025 das iPhone Plus Modell einstellt, um Platz für ein komplett neues iPhone zu machen. Für das neue Gerät geistern gleich mehrere Namen durch die Gerüchteküche: „iPhone 17 Ultra“, „iPhone 17 Slim“ und seit neuestem auch „iPhone 17 Air“. Jon Prosser von Front Page Tech fügt zwar heute nichts Handfestes zu den Gerüchten hinzu, extrapoliert jedoch stattdessen, dass Apple den Namen „iPhone Air“ verwenden wird und merkt bei der Gelegenheit an, dass das schlanke iPhone günstiger sein könnte als erwartet.

Das „iPhone 17 Air“

In früheren Berichten über das „iPhone 17 Air“ wurde unter anderem behauptet, dass der Prozessor schwächer sein wird als in der Pro-Reihe. Während das iPhone 17 Pro einen A19 Pro Chip bekommen soll, wird davon ausgegangen, dass das Slim-Modell einen A19 erhält. Es wurde auch schon berichtet, dass das schlanke iPhone eine neu gestaltete Kamera bieten wird, und dass es 1.299 Dollar kosten könnte.

Das „iPhone 17 Air“ soll eine Taille von nur 5 mm haben. Das ist ein sehr dünnes Smartphone – und eines, das sich ohne erhebliche strukturelle Maßnahmen wahrscheinlich zu schnell unter Krafteinwirkung biegen würde. Apple wird sicher alles unternehmen, damit das Gerät nicht das Schicksal des ebenfalls extrem dünne iPhone 6 erleidet (Stichwort: „Bendgate“).

Prosser rezitiert all diese Gerüchte in seinem neusten Video und untermauert damit seine Meinung, dass Apples neues iPhone die „Air“-Marke erhalten wird. Das einzige Gerücht, das er infrage stellt, ist die Behauptung bezüglich des Verkaufspreises in Höhe von 1.299 Dollar. Stattdessen geht Prosser davon aus, dass das „iPhone 17 Air“ aufgrund der erwarteten Single-Kamera und des schwächeren Prozessors ein günstigeres Gerät sein wird als bisher angenommen.

Man beachte an dieser Stelle, dass Prosser eine sehr gemischte Erfolgsbilanz mit Leaks hat, ganz zu schweigen von Extrapolationen wie dieser. Ein interessanter Gedankengang ist die „Air“-Benennung jedoch auf jeden Fall und Apple hat den Namen immerhin schon lange für iPads und Macs verwendet und könnte dies nun auch für das iPhone tun. Wenn wir schon dabei sind, würde sich sicher auch eine „Apple Watch Air“ anbieten.