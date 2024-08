Samsung Electronics sieht sich mit internen Unruhen konfrontiert, da die Designentscheidungen des Unternehmens zu sehr an Apples Designphilosophie angelegt sind, um es nett auszudrücken. So soll der Chairman des Unternehmens, Jay Y. Lee, intern seine Frustration über die kopierten Produktdesigns zum Ausdruck gebracht haben.

Kopieren von Apples Designs

Ein Blick auf Samsungs neue Galaxy Watch Ultra zeigt, was in der Designzentrale falsch läuft. In sozialen Medien wird die neue Smartwatch nicht selten als „Design-Ripoff“ der Apple Watch Ultra bezeichnet. Die Galaxy Buds 3 stehen in einem ähnlichen Klon-Licht. Offenbar hat sogar Samsung-Chef Jay Y. Lee die Nase voll von den Nachahmer-Designs, was zu Unruhen innerhalb von Samsung geführt haben soll.

So ist Lee laut einem Bericht des koreanischen Magazins AjuNews wütend über die Ähnlichkeiten zwischen Samsungs neuesten Flaggschiff-Produkten und den bekannten Apple-Designs. Lee wird von AjuNews als eine Führungsperson beschrieben, die für seine sanfte Art bekannt ist und normalerweise nicht wütend wird. Doch in diesem Fall soll es sogar bereits zu personellen Veränderungen innerhalb der Mobilfunksparte des Unternehmens gekommen sein. Weiter heißt es in dem Bericht, dass aufgrund der Situation die „derzeitige interne Atmosphäre nicht sehr gut ist.“

Neben den Designähnlichkeiten muss sich Samsung auch mit Qualitätsproblemen bei den Galaxy Buds 3 auseinandersetzen. Dazu gehören unter anderem gerissene Ohreinsätze und fehlerhaft produzierte Gehäuse. Samsung hatte das Problem anerkannt und die Lieferungen der Kopfhörer vorübergehend pausiert.