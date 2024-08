Im kommenden Monat wird mit der Ankündigung der Apple Watch 10 und Apple Watch Ultra 3 gerechnet. Darüberhinaus könnte das Unternehmen aus Cupertino die dritte Generation der Apple Watch SE präsentieren. Bei dem zuletzt genannten Modell könnte Apple auf ein neues Kunststoff-Gehäuse setzen, welches den Weg für neue Farboptionen bei der Apple Watch SE 3 ebnen könnte.

Weitere Infos zur Apple Watch SE 3

Nachdem Mark Gurman von Bloomberg bereits im vergangenen Monat von einem Kunststoffgehäuse bei der Apple Watch SE 3 sprach, greift er in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters dieses Thema noch einmal auf. Es heißt, dass Apple bei der Apple Watch SE 3 auf ein Kunststoffgehäuse setzen und diese dadurch „kinderfreundlicher“ gestalten wird. Das neue Gehäuse könnte eine größere Farbpalette ermöglichen.

In der Tat war die Farbauswahl bei der Apple Watch in den letzten Jahren ziemlich identisch. Bei anderen Produkten, z.B. bei den Non-Pro-iPhone-Modellen oder beim iMac, setzt Apple seit längerem auf „buntere“ Farben. Genau dies könnte sich in Kürze mit der Apple Watch SE 3 fortsetzen und neue Käufer ansprechen.

Die Apple Watch SE ist in der Tat eine klasse Smartwatch, bei der Apple im Vergleich zu den „normalen“ Apple Watch Modellen auf verschiedene Funktionen verzichtet. So bietet die aktuelle Apple Watch SE beispielsweise keine EKG-Funktion und kein Always-On-Display. Denkbar ist, dass Apple bei der Apple Watch SE 3 auf ein Kunststoffgehäuse setzt und so die Smartwatch zu einem niedrigeren Einstiegspreis anbietet. Denkbar wäre auch, dass neben dem Kunststoffgehäuse Funktionen der „normalen“ Apple Watch implementiert werden und so der Preis auf dem jetzigen Niveau gehalten wird. In jedem Fall dürfte das kommende SE-Modell einen leistungsstärkeren Prozessor erhalten.

Bis dato hat Apple die Apple Watch SE im Zwei-Jahresrhythmus eingeführt. Die Apple Watch SE startete zusammen mit der Apple Watch 6 im Jahr 2020. Zwei Jahre später erschien die Apple Watch SE 2 gemeinsam mit der Apple Watch 8. In diesem Jahr könnte die Apple Watch SE 3 gemeinsam mit der Apple Watch 10 auf den Markt kommen.