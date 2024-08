Zendure ist ein schnell wachsendes EnergyTech Unternehmen mit Sitz in Deutschland sowie in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China und Japan. Unter anderem bietet das Unternehmen Balkon-Energiespeichersysteme und weitere spannende Produkte an. Zuletzt haben wir uns näher mit Zendure Hyper beschäftigt und dieses mit den AB2000 Akku getestet. Zur Steuerung der verschiedene Produkte setzt der Hersteller auf die begleitende Zendure-App. Diese steht ab sofort in Version 5.1 im Apple App Store bereit und bringt allerhand Verbesserungen mit sich.

Zendure-App 5.1 ist da: Update bringt allerhand Verbesserungen

In unserem Test haben wir Zendure Hyper 2000 gute Noten ausgestellt. Kritik gab es insbesondere an der App. Diese war teilweise etwas träge und englische Texte waren nicht ideal übersetzt. Nun hat der Hersteller ein großes Update für seine App in Version 5.1 veröffentlicht. Zusätzlich zu den Verbesserungen, die in den Release-Notes aufgeführt werden, gehört in jedem Fall, dass an der Leistung gearbeitet wurde und die App nun schneller reagiert.

Im Beipackzettel heißt es