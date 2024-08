Als Apple vor vielen Jahren sein erstes MacBook Air auf den Markt brachte, kündigte Apple auch das sogenannte Apple USB SuperDrive Laufwerk. Da Apple beim MacBook Air komplett auf ein CD- bzw. DVD-Laufwerk verzichtete, wollte Apple seinen Nutzern die Möglichkeit einräumen, über ein externes Laufwerk diese Medien zu verwenden. Nun steht das Apple USB SuperDrive Laufwerk vor dem Aus.

Apple USB SuperDrive Laufwerk steht vor dem Ausverkauf

Die Kollegen von 9to5Mac berichten, dass sich das Apple USB SuperDrive Laufwerk in den USA nicht mehr über den Apple Online Store bestellen lässt. Dort ist dieses als „Ausverkauft“ aufgeführt und es ist davon auszugehen, dass das Laufwerk auf diesem Weg auch nicht mehr erhältlich sein wird.

In internationalen Apple Online Store sowie in Apple Stores vor Ort ist das Laufwerk noch erhältlich. Wirft man beispielsweise einen Blick in den deutschen Apple Online Store, so zeigt, sich dass das Apple USB SuperDrive Laufwerk noch erhältlich ist. Zudem ist das Gerät vor Ort in deutschen Apple Stores verfügbar.

Apple beschreibt das Apple USB SuperDrive Laufwerk unter anderem wie folgt

Egal, ob du im Büro oder unterwegs bist – mit dem Apple USB SuperDrive Laufwerk kannst du CDs und DVDs abspielen und brennen. Es ist perfekt, um DVDs anzusehen, Software zu installieren, Backup-Volumes zu erstellen und mehr. […] Das Apple USB SuperDrive Laufwerk ist kaum größer als eine CD-Hülle und passt problemlos in die Tasche, wenn du unterwegs bist. Und es braucht auch auf dem Schreibtisch im Büro oder im Flugzeug kaum Platz.

Kurzum: In den USA ist das Apple USB SuperDrive Laufwerk bereits ausverkauft. Auch hierzulande dürfte dieses nicht mehr allzu lange erhältlich sein. Solltet ihr – aus welchen Gründen auch immer – das externe Laufwerk haben wollen, so solltet ihr zeitnah zuschlagen.