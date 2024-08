Aqara – Anbieter von Smart Home Produkten – hat den weltweiten Marktstart des neuen Präsenz-Sensor „Aqara FP1E“ angekündigt. Im Zusammenspiel mit einer Matter Bridge von Aqara unterstützt der Sensor das Matter-Protokoll und lässt sich somit nahtlos in gängige Matter-Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey oder Samsung SmartThings integrieren.

Aqara FP1E: neuer Präsenz-Sensor ab sofort verfügbar

Beim Aqara FP1E handelt sich um einen Präsenz-Sensor, der laut Hersteller auf dem Zigbee-Protokoll aufbaut und Benutzerfreundlichkeit mit umfassenden Möglichkeiten für Überwachungs- und Automatisierungsfunktionen kombiniert. Dabei setzt der Hersteller auf die Millimeter-Wave-Technologie (mmWave). Dank dieser erkennt der Sensor kleinste menschliche Bewegungen und gewährleistet so eine besonders präzise Anwesenheitserkennung.

Der FP1E erkennt Präsenz mit bis zu 6 Metern Entfernung und kann bei Deckenmontage einen Raum mit bis zu 50 Quadratmetern überwachen. Im Gegensatz zu klassischen PIR-Sensoren wird die Anwesenheit von Personen sogar erkannt, wenn diese still sitzen oder liegen. Zusätzlich registriert der Sensor das Verlassen des Raumes binnen Sekunden. Davon profitieren beispielsweise energiesparende Automationen wie das Ausschalten der Beleuchtung oder der Klimatisierung.

Der FP1E ist als Ergänzung zum fortgeschrittenen Präsenz-Sensor FP2 konzipiert und für leichte Bedienbarkeit optimiert. Er richtet sich an Nutzer, die eine präzise Anwesenheitserkennung suchen, jedoch auf erweiterte Funktionen wie einstellbare Überwachungszonen verzichten können.

In Kombination mit einer Aqara Matter-Bridge könnte ihr den Sensor in Apple Home, Amazon Alexa, Google Home und Co. einbinden. Die FP1E wird mit einem 5V1A-Netzteil betrieben. Zum Lieferumfang gehören sowohl eine magnetische als eine selbstklebende Halterung für eine leichte Installation an Wänden, Decken oder in Ecken.

Aqara berechnet für den Aqara FP1E Präsenz-Sensor 49,99 Euro. Mit dem Gutscheincode FP1EEU20 erhaltet ihr für kurze Zeit 20 Prozent Rabatt und zahlt nur 39,99 Euro.