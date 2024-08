Der tragbare Lautsprecher Beats Pill (Apple Online Store | Amazon) kehrt in einer überarbeiteten Version zurück. Mit besserem Klang, längerer Akkulaufzeit und moderner Technologie will Beats an den Erfolg des Originals anknüpfen. Der neue Beats Pill ist in den drei Farben Mattschwarz, Signalrot sowie Champagner verfügbar und kann ab sofort für 169,95 Euro bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab Donnerstag, den 8. August 2024.

Der neuer Beats Pill Lautsprecher ist da

Apple erwarb im Jahr 2014 das Unternehmen Beats Electronics, wodurch Beats-Kopfhörer und -Lautsprecher nun unter Apples Leitung weiterentwickelt und vermarktet werden. Wie Apple bekannt gibt, wurde der Beats Pill Lautsprecher von Grund auf neu entwickelt, um die Klangqualität deutlich zu verbessern. Ein neu konzipierter Racetrack Woofer mit stärkeren Magneten sorgt für 28 Prozent mehr Leistung und 90 Prozent mehr Luftvolumen. Dies führt zu einem kraftvolleren Bass, auch bei hoher Lautstärke. Der überarbeitete Hochtöner wurde in einem separaten Gehäuse untergebracht, was Verzerrungen reduzieren und für klare Höhen und Mitten sorgen soll.

Der schlanke Lautsprecher ist um 20 Grad nach oben geneigt, um Schallwellen optimal in Richtung des Kopfes aussenden zu können und Schallreflexionen zu minimieren. Das Ergebnis ist laut Apple ein raumfüllender Klang mit präzisen Höhen, satten Mitten und druckvollem Bass. Trotz der Leistungssteigerung ist der neue Beats Pill 10 Prozent leichter als sein Vorgänger.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden eignet sich der Beats Pill ideal für lange Musiksessions. Die Fast Fuel Technologie ermöglicht zudem schnelles Aufladen – 10 Minuten reichen für 2 Stunden Wiedergabe. Dank IP67-Zertifizierung ist der Lautsprecher vor Staub und Wasser geschützt und damit auch für Outdoor-Aktivitäten geeignet.

Die Bedienung erfolgt über Tasten am Gerät. Zur Beschallung einer Party oder für das Surround Sound Feeling kann man zwei Beats Pill Lautsprecher einfach mit dem Verstärker-Modus oder dem Stereo-Modus miteinander synchronisieren und erhält das doppelte Sounderlebnis. Durch die Kompatibilität mit iOS und Android ist eine einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten möglich.

Ihr könnt den neuen Beats Pill Lautsprecher ab sofort in Deutschland und in über 90 weiteren Ländern für 169,95 Euro über den Apple Online Store oder Amazon bestellen. Die Auslieferung erfolgt ab Donnerstag, den 8. August 2024.