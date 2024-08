Es gibt Neuigkeiten von Congstar. Der Mobilfunkanbieter bringt ein neues Prepaid-Angebot an den Start: das Congstar Prepaid Jahresangebot. Darüberhinaus und passend zum Schulstart in den ersten Bundesländern könnt ihr euch bei Congstar für die Kidswatch mit Congstar Basic Tarif entscheiden.

Das sind der neuen Congstar Jahrespakete

Ab heute könnt ihr bei Congstar ein neues Prepaid Angebot nutzen. Es handelt sich um das das congstar Prepaid Jahrespaket. Dieses enthält regulär zwölf Monate lang 100 GB Datenvolumen sowie eine monatliche Telefonie- und SMS-Flat zu einem einmaligen Preis von 100 Euro. Zum Start des Jahrespakets profitieren ihr von einer besonderen Aktion: Bei Aktivierung oder Tarifwechsel bis zum 23. September 2024 erhaltet ihr 120 GB (statt 100 GB) Datenvolumen.

Das neue congstar Prepaid Jahrespaket auf einen Blick

Bei Buchung bis zum 23. September 2024: 120 GB (statt 100 GB) Datenvolumen für 12 Monate

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 100 Euro für 12 Monate

Surfen im 5G-Netz der Telekom

Mit „GB+“: pro Jahr Nutzungsdauer Erhöhung des zur Verfügung stehenden Datenvolumens um 10 GB

Das Datenvolumen könnt ihr flexibel über die gesamte Laufzeit von 12 Monaten verbrauchen. Es ist an keine Mindest- oder Maximalnutzung gebunden.

Die Kidswatch mit congstar Basic Tarif

Ab sofort können Familien zudem von einem neuen congstar Produktangebot profitieren. Pünktlich zum Schulstart startet heute die Xplora X6 Play Kidswatch bei congstar. Passend dazu gibt es den neuen Basic Tarif mit 1 GB Datenvolumen inkl. 100 Freiminuten und 100 SMS in alle dt. Netze für nur 5 Euro im Monat. Die Kidswatch Xplora X6 bietet eine sichere Alternative zum ersten Smartphone für junge Schulkinder. Mit ihr können Kinder mit ihren Eltern im Schulalltag über eine einfache Bedienung von Videotelefonie und Sprachnachrichten in Kontakt bleiben. Kund*innen können die Kidswatch Xplora X6 bei congstar mit dem Basic Tarif kombinieren. Der Kaufpreis beträgt einmalig 181 Euro oder 36 Monatsraten à 5 Euro plus 1 Euro bei Bestellung.

Mehr Informationen zur Kidswatch und dem neuen congstar Basic Tarif gibt es auf www.congstar.de/kindertarife.