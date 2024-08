Beim Betrachten von Inhalten über Disney+ können Besitzer von Apple Vison Pro ab sofort eine weitere immersive Umgebung aktivieren. Damit hat Disney+ seine insgesamt fünfte immersive Umgebung für das Apple Headset bereitgestellt. Darüberhinaus hat Disney+ seine auf Vision Pro verfügbare Sammlung an 3D-Inhalten um neue Marvel-Filme erweitert.

Disney+ erhält weitere immersive Umgebung für Apple Vision Pro

Das neue immersive Island-Erlebnis in der Disney+-App auf Vision Pro wurde in Zusammenarbeit mit National Geographic entwickelt und versetzt Benutzer in den verschneiten Thingvellir-Nationalpark. Der Thingvellir-Nationalpark ist Teil des Atlantischen Ozeanrückens, der durch Island verläuft. Er wird als „Nationalheiligtum Islands“ bezeichnet , weil er von großer historischer und geologischer Bedeutung ist.

„National Geographic ist seit seiner Gründung Vorreiter in der Fotografie und hat bahnbrechende Technologien eingesetzt, um Geschichten zu erzählen, die eine tiefere Verbindung zur Natur schaffen“, sagte David Miller, EVP von National Geographic. „Die Schaffung dieser immersiven Umgebung war für uns ein natürlicher nächster Schritt, um auf diesem Erbe aufzubauen und es dem Publikum weiterhin zu ermöglichen, die Schönheit unserer Natur zu erleben und Orte zu sehen, die sie sonst vielleicht nie erreichen würden.“

Disney ist eines der neuen Unternehmen, die einzigartige Immersive Environments für Vision Pro-Träger entwickelt haben.

Die neue immersive Umgebung ist übrigens nicht die einzige Neuerung von Disney+ im Zusammenhang mit Apple Vision Pro, so Macrumors. Es wurden auch neue 3D-Filme für Vision Pro veröffentlicht, darunter Avengers, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man und Ant-Man and the Wasp.