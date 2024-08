Mit der Freigabe der iOS 18 Beta 5 am gestrigen Abend geht Apple einen weiteren Schritt in Richtung finaler Version. Mit den letzten Beta-Versionen deutete sich bereits an, dass die Schritt von Beta zu Beta nicht mehr so groß sind, wie sie zum Beginn der Beta-Phase waren. Nichtsdestotrotz nimmt Apple weiterhin Anpassungen vor, implementiert, neue Funktionen, beseitigt Bugs und arbeitet an der Leistung des Systems.

iOS 18 Beta 5: Das ist neu

Rund fünf bis sechs Wochen trennen uns noch von der Freigabe der finalen Version von iOS 18 und Co. Die Zeit bis Mitte September wird Appel noch nutzen, die kommenden Updates so geschmeidig wie möglich zu gestalten. Die Schritte von Beta-Version zu Beta-Version werden zunehmend kleiner und so langsam aber sicher treten Fehlerbereinigungen und weitere Optimierungen in den Mittelpunkt Nichtsdestotrotz gibt es mit der Beta 5 auch neue Funktionen.

Fotos-App

Apple hat auf das Nutzer-Feedback gehört und einige Änderungen an der Fotos-App vorgenommen, um das Design zu optimieren. Die Karussell, Ansicht mit der ihr vom Hauptraster „Fotos“ aus durch verschiedene Sammlungen blättern konnten, wurde vollständig entfernt, wodurch die App weniger verwirrend ist.

Eine einzige, vereinfachte Ansicht zeigt das vertraute Raster, und mit neuen Sammlungen könnt ihr nach bestimmten Themen suchen, ohne die Fotos in Alben sortieren zu müssen. Mit der Beta 5 könnt ihr mehr Rasterbilder gleichzeitig sehen und ihr könnt nach unten scrollen, um zu den Sammlungen zu gelangen.

Benutzer, die mehrere Alben haben, sehen ihre Alben weiter oben in der App „Fotos“, und zuletzt gespeicherte Inhalte sind jetzt in die Sammlung „Letzte Tage“ integriert. Zudem kann die Reihenfolge der Sammlungen angepasst werden.

Ausblenden ablenkender Objekte in Safari

Apple hat in der iOS 18 Beta 5 eine neue Möglichkeit integriert, um ablenkende Objekte in Safari auszublenden. Anmeldefenster, Popups mit Cookie-Einstellungen, DSGVO-Hinweise, Banner zur Newsletter-Anmeldung, automatisch abgespielte Videos und mehr können ausgeblendet werden.

RIP Ad Blockers! 😳 Apple’s new “Distraction Control” feature in iOS 18 is amazing! It allows you to block elements you don’t want to see in Safari & even adds a slick animation. pic.twitter.com/Er0hH0uIyx — Brandon Butch (@BrandonButch) August 5, 2024

„Distraction Control“ ist kein Werbeblocker und verbirgt keine dynamischen Elemente auf einer Seite, wie z. B. Anzeigen. Ihr könnt die Funktion verwenden, um Anzeigen vorübergehend auszublenden, aber wenn eine Anzeige aktualisiert wird, wird diese wieder angezeigt. Die Funktion ist für statische Seitenelemente gedacht.

Homescreen Optionen

Wenn ihr lange auf den Homescreen drückt und „Bearbeiten“ wählt, gibt es eine neue Option „Seiten bearbeiten“. Mit dieser Einstellung könnt ihr ganze Home-Bildschirmseiten löschen oder ausblenden. Dies ist dieselbe Oberfläche, zu der ihr gelangt, wenn ihr Homescreen Bearbeitungsmodus auf die drei Punkte am unteren Rand des Displays tippen.

Dunkelmodus-Icons

Apple hat verschiedene Icons im Dunkelmodus überarbeitet, unter anderem das Icon der Karten-App und der „Wo ist?“-App, so Macrumors.

Suche im Dunkelmodus

Wenn ihr über die Suchoberfläche nach einer App sucht, wird das App-Symbol jetzt korrekt im „Dunkelmodus“ angezeigt, wenn der „Dunkelmodus“ aktiviert ist. Zuvor wurden bei der Suche Symbole im Hellmodus angezeigt.

Kontrollzentrum

Apple hat das Design einiger Control Center-Symbole angepasst.