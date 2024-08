Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple eine neue Beta-Phase eingeläutet unter unter anderem die Beta 5 zu macOS Sequoia für Entwickler freigegeben. Nach der Installation zeigte sich ein verstecktes Hintergrundbild mit Waldmotiv namens „Sequoia Sunrise“.

macOS Sequoia Beta 5 enthält verstecktes Wald-Hintergrundbild

Von Zeit zu Zeit führt Apple neue Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Mac ein. Mit der Freigabe der Beta 5 zu macOS Sequoia taucht nun bislang unbekannt Hintergrundbild an. Dieses lässt sich bislang allerdings nicht über die Einstellungen auswählen. Stattdessen versteckt sich das neue Waldmotiv in den Systemdateien.

So ist unter anderm Mr. Macintosh über das neue Wallpaper für den Mac gestolpert. Entweder könnt ihr das Hintergrundbild über die Webseite von Mr. Macintosh herunterladen oder es wahlweise im Ordner /System/Library/Desktop Pictures/.wallpapers in der macOS Sequoia Beta 5 finden. Allerdings ist die Datei versteck, so das ihr Shift + Command + Punkt drücken müssen, um die Datei sichtbar zu machen. Zudem gibt es auch eine dynamische .mov-Version mit subtilen Bewegungen, aber keine Version mit Dunkelmodus.

Da das Hintergrundbild bereits in der Beta 5 auftaucht, ist davon auszugehen, dass Apple dieses bis zur finalen Version vollständig für alle Nutzer implementiert.