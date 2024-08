Apples neueste iOS 18 Beta 5 Version enthält eine neue Safari-Funktion namens Distraction Control. Mit dem Tool können Nutzer ihr Web-Browsing-Erlebnis anpassen, indem sie ablenkende Elemente auf Webseiten selektiv ausblenden. Die Funktion ist auch in den entsprechenden Beta-Versionen von iPadOS und macOS Sequoia verfügbar.

Die Funktion zur Vermeidung von Ablenkungen ist über das Seitenmenü von Safari zugänglich. Aktiviert einfach die Option „Ablenkende Elemente ausblenden“ und wählt manuell die Elemente aus, die ihr als störend empfindet. Um ausgeblendete Elemente wieder einzublenden, wählt im Seitenmenü „Ausgeblendete Elemente anzeigen“.

Apple betont, dass es sich bei der neuen Funktion nicht um einen Werbeblocker handelt. Nutzer müssen jedes Element auf einer Webseite, das sie ausblenden möchten, manuell auswählen. Der Filter bleibt beim Aktualisieren und Neuladen der Seite erhalten, vorausgesetzt, dass sich das ausgeblendete Element nicht ändert. Im Gegensatz zu einem Werbeblocker wird somit nichts proaktiv ausgeblendet, sondern nur Elemente ausgeblendet, die ein Benutzer manuell auswählt.

