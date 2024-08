Apple TV und tvOS bieten allerhand Möglichkeiten, auf Safari oder einen anderen Browser müsst ihr allerdings nach wie vor auf der kleinen schwarzen Medienbox verzichten. Ehrlicherweise rechnen wir auch nicht, dass Apple die bisherige Haltung zeitnah überdenkt. Allerdings wird das Unternehmen mit tvOS 18 eine Möglichkeit anbieten, so dass ihr Weblinks auf eurem iPhone oder iPad öffnen könnt.

tvOS 18: Weblinks lassen sich bald über das iPhone öffnen

Fehlt Apple TV+ ein klassischer Browser? Nein, nicht wirklich. Zukünftig wird euch Apple allerdings eine Möglichkeit einräumen, wie ihr Weblink trotzdem öffnen könnt. Der Weg führt über das iPhone oder iPad.

Sigmund Judge ist in der tvOS 18 Beta 5 darauf gestoßen, wie das Ganze umgesetzt wird. Konkret findet ihr die Möglichkeit beim Betrachten der Immersive Videos. Über die Apple TV+ App bietet eine Reihe immersiver Videos an, die in 180-Grad in 8K-Auflösung und 3D gefilmt wurden. Auch wenn ihr euch diese Videos nur auf Apple Vision Pro angucken könnt, bewirbt sie Apple über die Apple TV-App. So soll euch das Apple Headset ein Stück näher gebracht werden.

Genau an dieser Stelle kommt die neue tvOS 18 Funktion ins Spiel. Mit der tvOS 18 Beta 5 erhaltet ihr in der Beschreibung von Immersive Videos einen neuen Button, über den ihr weitere Details zu Vision Pro finden könnt. Allerdings öffnet sich die Webseite nicht direkt auf dem Apple TV, vielmehr wird AirDrop genutzt, um den Link auf dem iPhone oder iPad des Benutzers zu öffnen.

Zukünftig könnte Apple per AirDrop über tvOS verschiedene Medienlinks zu Büchern, SoundTracks, AR-Erlebnisse etc. auf das iPhone oder iPad schicken. Aktuell scheint das Teilen der Weblinks jedoch die einzige Option in tvOS 18 zu sein, um Inhalte per AirDrop zu teilen.