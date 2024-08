Seit der Einführung des Anker SOLIX Balkonkraftwerks im vergangenen Jahr, verfolgen wir die Produktreihe und ihre Komponenten regelmäßig. Zuletzt haben wir euch beispielsweise die neue Anker SOLIX Solarbank 2 Pro ausführlich vorgestellt und getestet. Nun bringt der Hersteller neues Zubehör unter der SOLIX-Marke auf den Markt. Nachdem sich neulich bereits der Anker SOLIX Smart Plug für Balkonkraftwerk zeigte, lässt sich dieser ab sofort bestellen. Darüberhinaus bietet Anker seit Kurzem auch flexible Solarpanele an.

Anker SOLIX: Smart Plug lässt sich bestellen

Anker bietet ab sofort mit Anker SOLIX Smart Plug für Balkonkraftwerk eine smarte Steckdose zur präzisen Stromüberwachung an. Gänzlich neu ist eine solche Steckdose – insbesondere in Kombination mit einem Balkonkraftwerk nicht – ab sofort bietet nun auch Anker ein entsprechen Zubehörteil für seine Balkonkraftwerke an.

Laut Hersteller erfolgt die Installation über die Anker-App und innerhalb weniger Sekunden. Einmal eingerichtet, kann Anker SOLIX Smart Plug verschiedene Aufgaben übernehmen. Zunächst einmal überdacht die smarte Steckdose die Stromlast eines angeschlossenen Gerätes. Erkennt die Steckdose, dass ein Gerät eingeschaltet wird, kann diese über euer Balkonkraftwerk temporär mehr Leistung abgeben. Liegt die Grundlast eures Balkonkraftwerks bei 150W und schalte ihr euren Fernseher ein, so werden temporär 220W freigegeben. Die Änderungen werden laut Anker innerhalb von 5 Sekunden auf bis zu 10W genau vorgenommen. An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass der neue Anker SOLIX Smart Plug ausschließlich mit der neuen Solarbank 2 Serie harmoniert. Die Verbindung erfolgt per WLAN oder Bluetooth.

Zudem bietet Anker SOLIX Smart Plug eine Timer- und Countdown-Funktion, mit der ihr Geräte automatisch über die Anker-App steuern könnt. Beim Design setzt der Smart Plug auf feuerfeste PC-Materialien, die gegen Öl, Fett, Säure und Alkali resistent sind.

Einzeln kostet der Smart Plug 29 Euro, im Doppelpack sind es 49 Euro. Für das 4er Pack bezahlt ihr 89 Euro und benötigt ihr 6 Smart Plugs, so werden 129 Euro fällig.

Anker SOLIX: 900W flexible Solarmodule

Nachdem Anker seine flexiblen Solarmodule zunächst nur auf der eigenen Webseite aufführte, haben diese mittlerweile auch Amazon erreicht.

Bislang bot Anker nun starre Solarpanele an, ab sofort gibt es auch das flexible Pendant. Aufgrund des flexiblen Design lassen sich diese auch sehr flexibel positionieren. Auf runden Balkonen und gewölbten Wänden oder sogar auf dem Dach von Transportern ist die Installation kein Problem. Die flexiblen Solarpanele lassen bis zu 213 Grad für maximale Sonneneinstrahlung.

Der zweite große Vorteil liegt im Gewicht. Das Panel wiegt nur 4,5kg und somit nur Ein-Fünftel des Gewichts typischer starrer Solarpanele. Die flexiblen Solarpanele bieten jeweils 225W. Mit vier 225W Solarpanels produziert ihr laut Anker 1046kWh und spart jährlich 167€ an Stromkosten. Beachtet, dass die flexiblen Solarpanele nicht in Serie geschaltet werden können, da die Spannung flexibler Solarpanels 42V beträgt. Beim Anschluss an den MI80-Mikrowechselrichter oder der Solarbank 2 Pro hat jeder MPPT eine Spannung von 60V, sodass sie nur parallel geschaltet werden können.

Die 4x 225W flexible Solarpanele kosten 899 Euro. Auf der Amazon Webseite findet ihr derzeit einen 100 Euro Coupon, den ihr aktivieren könnt. Dann werden nur 799 Euro fällig. Daürberhinaus könnt ihr die flexiblen Solarmodule auch in Kombination mit Anker SOLIX Solarbank 2 Pro kaufen.