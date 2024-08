Besitzer einer Apple Vision Pro haben ab sofort über die Paramount+ App die Möglichkeit eine immersive Schwammkopf Umgebung zu erkunden. Damit steht euch auf dem Apple Headset eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, um eine virtuelle Umgebung zu erforschen.

Apple Vision Pro: SpongeBob Schwammkopf Umgebung in der Paramount+ App verfügbar

Die Kult-Zeichentrickserie feiert ihren 25. Geburtstag und nimmt dies zum Anlass, eine Umgebung für Apple Vision Pro bereitzustellen. Beim Starten der Paramount+ App auf dem Headset könnt ihr die neue Umgebung auswählen. Diese versetzt euch in die vertraute Unterwasserwelt von Bikini Bottom mit Schauplätzen wie SpongeBobs Ananashaus, Patrick Stars Felsen und Thaddäus Tentakelhaus.

Sobald ihr damit beginnt, Inhalte auf Paramount+ zu streamen, passt sich die Umgebung an. Die Sonne geht in Bikini Bottom unter und der Bildschirm bewegt sich in die Nähe von SpongeBobs Haus. Die Figur selbst erscheint und sitzt mit Popcorn da.

Dies ist jedoch nicht die einzige Neuerung der Paramount+ App. Darüberhinaus wurde ein interaktives integriert, bei dem ihr Quallen fangen könnt. Indem ihr Quallen anschaut und mit den Fingern aneinandertippt, könnt ihr diese mit einem Netz, welches auf dem Bildschirm erscheint, einfangen.

Die neue SpongeBob Schwammkopf Umgebung ist übrigens nicht die einzige neue Umgebung, die diese Woche auf Apple Vision Pro erschienen ist. Auch Disney+ hat kürzlich eine neue Umgebung beigesteuert. Von Apple selbst gab es vor wenigen Wochen eine neue Lake Vrangla Umgebung. Mit visionOS 2 folgt im Herbst eine weitere Bora Bora Umgebung.