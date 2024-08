Erlebnisberichte, in denen die Apple Watch dabei geholfen hat, Leben zu retten, sind keine Seltenheit. Das liegt zum Teil an der schieren Anzahl der Geräte, die jeden Tag überall auf der Welt getragen werden – aber auch vor allem an den fortschrittlichen und modernen Funktionen der Smartwatch. Der jüngste Erlebnisbericht kommt aus Kalifornien und zeigt, wie eine zunächst unscheinbare Funktion zur Entdeckung eines schwerwiegenden Herzproblems geführt hat.

Rechtzeitige Warnung führt zu lebensrettender Maßnahme

Peter Moore kann sich glücklich schätzen, dass ihn seine Apple Watch auf einen kritischen Herzzustand aufmerksam gemacht hatte. „Dieses kleine Gerät hat mir das Leben gerettet“, berichtete er gegenüber KTLA. Der frühere Tech-Manager war auf dem Weg zum Flughafen, um seine Tochter abzuholen, als er sich plötzlich unwohl fühlte. „Ich fühlte mich ein wenig benommen und kraftlos. Ich dachte, ein kurzer Stopp bei Starbucks könnte helfen“, erinnerte er sich im Interview.

Doch schon bald erhielt Moore eine Benachrichtigung von seiner Apple Watch. „Mein Smartphone warnte mich vor einer niedrigen Herzfrequenz, etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Meine Herzfrequenz war auf 32 gesunken, und die Uhr behauptete, dass etwas nicht stimmte“, erklärte Moore. Er war besorgt und kontaktierte seine Frau, die ihn sofort ins Krankenhaus brachte.

Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine ernste Herzerkrankung, die einen sofortigen Eingriff erforderte. Dr. Omid Yousefian, ein Herz-Elektrophysiologe an der Sansum Clinic Cardiology, betonte die entscheidende Rolle der Apple Watch. „Seine Uhr spielte eine wichtige Rolle bei der Rettung seines Lebens“, erklärte Yousefian. Der Alarm des Geräts in Verbindung mit Moores Symptomen führte zu einem schnellen Handeln, das sich als lebensrettend erwies.

Nach dem Vorfall ließ sich Moore einen Herzschrittmacher implantieren. Nun betrachtet er seine Apple Watch nicht mehr nur als Gadget, das ihm unbemerkt im Alltag begleitet. Viel mehr sieht er die Apple Watch jetzt als wichtiges Instrument zur Überwachung seiner Gesundheit.

Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz

Mitteilungen von der Herzfrequenz App auf der Apple Watch können aktiviert werden, um Benutzer über hohe oder niedrige Herzfrequenzen sowie unregelmäßige Herzrhythmen zu informieren. Falls die Herzfrequenz eines Nutzers über oder unter einer bestimmten Anzahl von Schlägen pro Minute (BPM) liegt, kann die Apple Watch eine Benachrichtigung aussenden. Diese Benachrichtigungen sind für Nutzer der Apple Watch Series 1 und neueren Modellen verfügbar.

Beim ersten Öffnen der Herzfrequenz App auf der Apple Watch können Herzfrequenz-Mitteilungen aktiviert werden. Dies lässt sich auch jederzeit später über das iPhone einrichten. Hierfür müsst ihr:

Die Apple Watch App auf dem iPhone öffnen. Auf den Tab „Meine Uhr“ tippen, gefolgt von einem Tap auf „Herz“. Auf „Hohe Herzfrequenz“ tippen und eine Schlagzahl pro Minute (BPM) auswählen. Ebenso kann unter „Niedrige Herzfrequenz“ eine Schlagzahl pro Minute (BPM) gewählt werden.

Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus

Die Funktion für Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus auf der Apple Watch überwacht in regelmäßigen Abständen den Herzschlag des Nutzers, um diesen auf Anzeichen eines unregelmäßigen Rhythmus zu untersuchen, was auf ein Vorhofflimmern hindeuten kann. Das Vorhofflimmern ist eine Form von unregelmäßigem Herzrhythmus, bei der die Kontraktion der oberen Herzkammern (Vorhöfe) nicht mit den unteren Kammern (Ventrikel) synchronisiert erfolgt.

So werden die Mitteilungen für den unregelmäßigen Herzrhythmus aktiviert: