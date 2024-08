Die Preise für Disney+ steigen ab dem 17. Oktober in den USA. Wie Disney in einem Blog-Beitrag ausführt, müssen Nutzer künftig für das Abonnement mit Werbung 10 Dollar statt bisher 8 Dollar bezahlen. Ohne Werbung erhöht sich der Preis von 14 auf 16 Dollar. Auch in Deutschland ist eine Preisanpassung wahrscheinlich, nachdem die Preise hierzulande zuletzt im November erhöht wurden.

Disney+ wird teurer

Während Disney Deutschland noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat, deutet vieles darauf hin, dass die angekündigte Preiserhöhung in den USA nur der Anfang ist. Es ist zu erwarten, dass auch in Deutschland die Preise bis Ende des Jahres oder Anfang 2025 angehoben werden. Dies war bereits in der Vergangenheit der Fall, als eine Preiserhöhung in den USA einer späteren Anpassung in Deutschland und weiteren Ländern vorausging.

Aktuell liegen die Preise für Disney+ in Deutschland wie folgt:

Disney+ Standard mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat

Disney+ Standard: 8,99 Euro pro Monat (89,90 Euro pro Jahr)

Disney+ Premium: 11,99 Euro pro Monat (119,90 Euro pro Jahr)

Seit dem Start von Disney+ in Deutschland im Jahr 2019 mit einem monatlichen Preis von 6,99 Euro haben die Gebühren kontinuierlich zugenommen. Es ist somit absehbar, dass die Preise weiter steigen werden, ebenso wie bei den anderen Diensten. Besonders für Abonnements mit zusätzlichen Haushalten könnten die Kosten bald bis zu 20 Euro monatlich betragen. Denn auch Disney+ will in Zukunft gegen das Passwort-Sharing vorgehen.

Wie Disney in seinem Geschäftsbericht im Februar erklärte, hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, den Streamingbereich bis zum Ende des Jahres profitabel zu machen. Trotz des Verlusts von Abonnenten konnte Disney durch die vorangegangenen Preiserhöhungen mehr Gewinn pro Abonnent erzielen. An dieser Strategie hält das Unternehmen anscheinend weiter fest.