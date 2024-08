Mit iOS 18 nimmt Apple eine kleine aber feine Änderung vor, die erst jetzt bekannt wird. Mit dem kommenden iPhone-Update wird es möglich sein, dass ihr Videos mit dem Smartphone aufnehmen könnt, ohne dass die Musikwiedergabe stoppt.

iOS 18: Videoaufnahmen und gleichzeitige Musikwiedergabe sind möglich

Wenn ihr über euer iPhone Musik hört, die Kamera-App öffnet und dort die Videokamera auswählt, stoppt die Audiowiedergabe. Wenn ihr allerdings in der Kamera-App -> „Foto“ auswählt und dort den Auslöser gedrückt haltet, wird ebenfalls ein Video aufgenommen. In diesem Szenario wird die Musikwiedergabe nicht gestoppt. Der Nachteil ist allerdings, dass das die Videoqualität schlechter ist, als bei der dedizierten Videokamera.

Genau hier setzt iOS 18 an. Mit iOS 18 könnt ihr mit eurem iPhone Videos aufnehmen, ohne dass die Musik-, Podcast- oder andere Audiowiedergabe unterbrochen wird, so 9to5Mac. Das Ganze funktioniert sowohl mit als auch ohne AirPods. Ob euch diese Änderung einen echten Vorteil bringt oder nicht, könnt nur ihr entscheiden. Bei uns kommt es zumindest hin und wieder vor, dass wir während der Musikwiedergabe ein Video aufnehmen wollten. Zukünftig unterbricht dabei nicht mehr die Wiedergabe.

Dem iPhone 16 Pro wird nachgesagt, dass Apple dem Gerät eine neue Aufnahmetaste für Fotos und Videos spendiert. Inwiefern Apple die Änderung an iOS 18 im Hinblick an diese Aufnahmetaste vornimmt, ist unbekannt. Aktuell wird darüber spekuliert, dass Apple die neuen iPhone-Modelle am 10. September ankündigt.