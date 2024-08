Apple hat Korea traditionell nicht in die erste Welle der Länder aufgenommen, die das neueste iPhone erhalten. Das könnte sich laut The Korea Times nun jedoch ändern. Demnach plant Apple, Korea in die erste Welle der Launch-Länder aufzunehmen. Dies bedeutet, dass koreanische Kunden das iPhone 16 zeitgleich mit anderen wichtigen Märkten wie den USA, Japan und einigen europäischen Ländern erhalten würden.

Möglicher Launch zur gleichen Zeit wie in den USA und Europa

Wenn The Korea Times richtig liegt, würde dies eine wichtige Veränderung für Apple bedeuten, da Korea seit dem iPhone 3GS im Jahr 2009 nicht mehr zu den Ländern gehört, in denen das Gerät zuerst eingeführt wurde. Es wird erwartet, dass Apple das iPhone 16 Mitte bis Ende September auf den Markt bringen wird, wobei eine Ankündigung am 10. September das wahrscheinlichste Datum ist, wenn man die historischen Muster des Unternehmens berücksichtigt.

In der Vergangenheit wurden neue iPhone-Modelle trotz des hohen Marktanteils in Korea immer erst Wochen nach ihrem Erscheinen in dem Land veröffentlicht. Dies ist zum Teil auf die Geheimhaltungspolitik von Apple und das strenge Zertifizierungssystem Koreas zurückzuführen. Alle elektronischen Geräte werden in Korea von der National Radio Research Agency zertifiziert. Details zu diesen Geräten werden auf der zugehörigen Webseite veröffentlicht, was zu einer verfrühten Bekanntgabe neuer iPhone-Spezifikationen führen könnte.

Trotz dieser Herausforderung überdenkt Apple anscheinend seine Strategie für den koreanischen Markt. The Korea Times spekuliert, dass die jüngsten Probleme von Apple in China ein Faktor für die Entscheidung sein könnten. Daten von Canalys besagen, dass der Marktanteil von Apple in China merklich gesunken ist. Um den Absatz des iPhone 16 anzukurbeln, könnte das Unternehmen die schwächere Nachfrage in China ausgleichen, indem das iPhone früher zu seiner wachsenden Nutzerbasis in Korea gebracht wird.