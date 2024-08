macOS 14.6.1 steht als Update bereit. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um mit iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1 Aktualisierungen für das iPhone und das iPad zu veröffentlichen, auch für den Mac steht ein frisches Update bereit.

Apple veröffentlicht macOS 14.6.1

Ab sofort steht macOS 14.6.1 auf den Apple Servern bereit. Am einfachsten erfolgt die Installation direkt am Mac unter Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Die Versionsnummer X.X.1 lässt bereits erahnen, dass es sich um ein kleineres Update ohne neue Funktionen handelt. Vielmehr kümmert sich Apple um Probleme unter der Haube.

So heißt es in den Release-Notes

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und löst ein Problem, bei dem der erweiterte Datenschutz nicht aktiviert oder deaktiviert werden kann.

Der erweiterte Datenschutz für iCloud ist eine optionale Einstellung, die laut Apple das höchste Maß an Datensicherheit in der Cloud bietet. Wenn ihr den erweiterten Datenschutz aktiviert, wird der Großteil deiner iCloud-Daten – einschließlich iCloud-Backup, Fotos, Notizen und mehr – durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Keine andere Person kann auf eure Ende-zu-Ende verschlüsselten Daten zugreifen – nicht einmal Apple – und diese Daten bleiben selbst im Falle eines Datenmissbrauchs in der Cloud sicher.

In unserem Fall war das Update auf einen MacBook Air mit M3 1,42GB groß. Bei der Installation ist ein Neustart erforderlich.