Apple Intelligence stellt die größte Neuerung bei den Betriebssystem-Updates in diesem Herbst dar. Apples KI-Funktionen versprechen einige interessante Neuerungen, die den Alltag der Nutzer erleichtern sollen. Allerdings gibt es einen großen Haken: Wie Apple im Juni erklärte, muss das Unternehmen noch einige regulatorische Hürden meistern, bevor Apple Intelligence in der EU an den Start gehen kann. Ein EU-Release der KI-Funktionen in diesem Jahr wird damit sehr unwahrscheinlich. Es gibt jedoch neue Hinweise darauf, dass dieser Umstand nicht für alle Apple-Plattformen gelten wird. Stattdessen könnte Apple Intelligence in der EU auf dem Mac durchaus zum Marktstart im Herbst verfügbar sein.

Apple Intelligence in der EU

Wie 9to5Mac berichtet, gibt es einen besonderen Unterschied in den Release Notes der aktuellen Beta-Versionen von iOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1.

Wie zu erwarten war, heißt es für iOS 18.1, dass Apple Intelligence für EU-Nutzer nicht verfügbar ist:

„Apple Intelligence ist auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verfügbar. Apple Intelligence ist derzeit nicht in der EU oder China verfügbar.“

Ein Blick in die Release Notes für macOS Sequoia 15.1 gibt jedoch Hoffnung für Mac-Nutzer:

„Apple Intelligence ist auf Macs mit M1 und höher verfügbar. Apple Intelligence ist derzeit nicht in China verfügbar.“

Der Unterschied zwischen den Hinweisen ist deutlich: Während Apple Intelligence in China derzeit für alle Plattformen gesperrt ist, ist die EU nur von iOS und iPadOS ausgeschlossen, nicht aber vom Mac.

Die Entscheidung, Apple Intelligence den EU-Nutzern zunächst vorzuenthalten, beruht auf Bedenken hinsichtlich der Einhaltung des Digital Markets Act (DMA). Die Anforderungen des DMA betreffen jedoch in erster Linie mobile Geräte und nicht Desktop-Computer. Das würde erklären, warum Apple die KI-Funktionen auf Macs in der EU einführen könnte, während sie auf iPhones und iPads weiterhin eingeschränkt werden.

Die Release Notes könnten sich in der Zukunft durchaus noch ändern, aber im Moment sieht es so aus, als ob Apple Intelligence auch EU-Nutzer in diesem Jahr erreichen könnte, wenn macOS Sequoia 15.1 auf den Markt kommt. Vorausgesetzt, dass ihr macOS auf US-Englisch eingestellt habt, denn das ist eine weitere vorläufige Einschränkung von Apple Intelligence.

Apple hatte bereits angekündigt, dass man mit der EU zusammenarbeitet, um einen schnelleren Start von Apple Intelligence zu ermöglichen. Tim Cook sagte im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen diesbezüglich: