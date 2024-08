Apple hat seine Karten-App in Japan Deutschland aktualisiert. Ab sofort unterstützt die Apple Karten-Applikation ÖPNV in Echtzeit in Tokio. Ein separates Update müsst ihr hierfür nicht installieren. Es handelt sich um ein serverseitiges Updates, welches automatisch von Apple freigeschaltet wurde.

Apple Karten unterstützt jetzt ÖPNV in Echtzeit in Tokio

In den letzten Jahren hat Apple seine Karten-App regelmäßig mit neuen Features aktualisiert. ÖPNV in Echtzeit ist nicht gänzlich neu und wurde in letzter Teuft für verschiedene Städte freigeschaltet. Auch bei uns in Deutschland ist die Funktion mittlerweile angekommen. Unter andren bietet Apple ÖPNV in Echtzeit in Köln, Bonn und Berlin an.

Nun schwappt die Funktion nach Japan und Tokio. Apple Maps stellt ab sofort Echtzeit-Verkehrsinformationen für mehr als 20 Bahn-, Bus- und Straßenbahnlinien im Großraum Tokio, darunter JR East, Tokyo Metro und andere Agenturen, die Dienste über ODPT (Open Data Council for Public Transportation) anbieten, zur Verfügung.

Echtzeit-Verkehrsaktualisierungen in Apple Karten ermöglichen es Benutzern, detaillierte Fahrpläne, Abfahrts- und Ankunftszeiten in Echtzeit anzuzeigen, um ihre Reisen besser planen zu können. Apple Maps liefert zudem auch wichtige Echtzeit-Verkehrsinformationen, wie etwa Ausfälle und Verspätungen. Keine Software-Updates erforderlich.

Auch einen kleinen Ausblick für Nutzer in Japan hat Apple. Mit der Veröffentlichung von iOS 18 im Herbst können Benutzer in ganz Japan auch topografische Karten mit Höhenlinien, Reliefschattierungen, Wanderwegen und mehr auf ihrem iPhone erkunden.