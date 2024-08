Über den neuen Apple Original Film „Wolfs“ mit Brad Pitt und George Clooney in den Hauptrollen, haben wir in der jüngeren Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal berichtet. Seit längerem ist bekannt, dass der Film am 20. September in den Kinos startet. Nun hat Apple TV+ auch bekannt gegeben, ab wann die Action-Komödie auf dem Video-Streaming-Portal zu sehen ist.

Apple TV+ kündigt Streaming-Start von „Wolfs“ mit Brad Pitt und George Clooney an

Der Apple Original Film „Wolfs“ feiert seine Weltpremiere bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Anschließend startet er am 20. September in die Kinos. Schon eine Woche später debütiert „Wolfs“ am Freitag, den 27. September, weltweit auf Apple TV+. Aus welchen Gründen auch immer, hat sich Apple dieses Mal dazu entschieden, den Film zeitnah nach dem Kinostart auch auf Apple TV+ starten zu lassen. In der Vergangenheit war dies bei Filmen, wie z.B. Killers of the Flower Moon, Napoleon, Argylle oder Fly Me to the Moon deutlich anders. Bei diesen Filmen war die Spanne zwischen Kinostart und Streaming-Start deutlich länger.

In „Wolfs“ spielt Clooney einen professionellen „Problemlöser“, der angeheuert wird, um ein aufsehenerregendes Verbrechen zu vertuschen. Doch als ein zweiter „Problemlöser“ (Pitt) auftaucht und die beiden „einsamen Wölfe“ gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, gerät ihre Nacht auf eine Weise außer Kontrolle, die keiner von beiden erwartet hätte. Zur Starbesetzung gehören auch Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind und Zlatko Burić.

Apple Original Films hat den Drehbuchautor, Regisseur und Produzenten Jon Watts zudem beauftragt, eine Fortsetzung zu „Wolfs“ zu schreiben.