Apples Zulieferer haben die Massenproduktion von OLED-Panels für die kommenden iPhone 16 Modelle deutlich erhöht. Auch dieses Jahr liefern wieder Samsung und LG die Panels für das iPhone. Wie ETNews berichtet, begann die Produktion bereits im Juni und stieg im Juli deutlich an.

Samsung und LG Display fahren OLED-Produktion hoch

Samsung Display wird bis Ende des Jahres voraussichtlich rund 80 Millionen OLED-Panels liefern, LG Display rund 43 Millionen Panels. Dem Bericht zufolge sind beide Unternehmen mit ihren Produktionsplänen auf Kurs, um diese Ziele zu erreichen. So sollen die Panels pünktlich an die Fabriken in der Lieferkette von Apple geschickt werden, die dann die iPhone 16 Modelle rechtzeitig vor der Auslieferung fertigstellen werden.

Die erhöhten Produktionszahlen deuten darauf hin, dass Apple sich auf eine starke Markteinführung vorbereitet und mit einer anhaltend hohen Nachfrage rechnet. Wie in den vergangenen Jahren wird Apple die neuen Modelle etwa Mitte September vorstellen, wobei der 10. September hierfür ein heißer Kandidat sein soll.

Apple Intelligence ist zwar noch nicht gestartet, doch Experten sind sich schon jetzt sicher, dass Apples KI-Strategie für eine hohe Nachfrage des iPhone 16 sorgen wird. Beim iPhone ist Apple Intelligence auf die iPhone 15 Pro Modelle und die kommende iPhone 16 Generation begrenzt. Wenn man bedenkt, dass die neue Technologie einer relativ kleinen Gruppe von Nutzern angeboten wird, stehen die Sterne für den oft zitierten Superzyklus günstig, denn viele Nutzer werden upgraden, um Apple Intelligence nutzen zu können.

Apple Intelligence ist zwar ein großes Verkaufsargument des iPhone 16. Doch müssen sich die frühen Käufer voraussichtlich etwas gedulden. Denn Apples erste KI-Funktionen werden wahrscheinlich erst mit iOS 18.1 an den Start gehen. Noch mehr Geduld müssen Kunden aus der EU aufbringen, denn hier sorgen „regulatorische Hürden“ für eine Verschiebung in das nächste Jahr.