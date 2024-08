Traditionell blicken wir auch am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort stehen der Apple Original-Film „The Instigators“ sowie die neue Kinder- und Familienserie „Yo Gabba GabbaLand!“ auf der Apple Video-Streaming-Plattform bereit.

„The Instigators“ startet auf Apple TV+

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Apple an dem Film „The Instigators“ mit Matt Damon und Casey Affleck arbeitet, schon steht dieser auf Apple TV+ bereit. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass der Film bereits vergangene Woche in den Kinos angelaufen ist.

Rory (Damon) und Cobby (Affleck) sind widerwillige Partner: ein verzweifelter Vater und ein Ex-Sträfling, die zusammengewürfelt werden, um einen korrupten Politiker um sein unrechtmäßig erworbenes Einkommen zu betrügen. Doch als der Raub schiefgeht, geraten die beiden in einen Wirbelsturm des Chaos und werden nicht nur von der Polizei, sondern auch von rückständigen Bürokraten und rachsüchtigen Gangsterbossen verfolgt. Völlig überfordert überzeugen sie Rorys Therapeuten (Hong Chau), sie auf ihrer wilden Flucht durch die Stadt zu begleiten, wo sie ihre Differenzen beilegen und zusammenarbeiten müssen, um einer Festnahme – oder Schlimmerem – zu entgehen. In „The Instigators“ sind ebenfalls Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina und Toby Jones mit, außerdem Jack Harlow und Ron Perlman zu sehen.

Zur Einstimmung auf den Film haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Yo Gabba GabbaLand!“ Ist da

Während sich „The Instigators“ in erster Linie an das ältere Publikum richtet, wird „Yo Gabba GabbaLand!“ das jüngere Publikum erfreuen. Ab sofort stehen alle zehn Episoden der Kinder- und Familienserie auf Abruf bereit.

Moderiert von dem aufsteigenden Star Kamryn Smith als Kammy Kam, kehren in der neuen Serie die ursprünglichen „Yo Gabba Gabba!“-Darsteller Erin Pearce als Toodee, Emma Penrose als Foofa, Adam Deibert als Muno, Amos Watene als Brobee und Christian Jacobs als Plex zurück. Zu den Gaststars der Staffel zählen Reggie Watts („Tuca & Bertie“, „The Late Late Show With James Corden“), Emmy-Preisträger Sam Richardson („The Afterparty“), Critics Choice Award-Nominierte Gillian Jacobs („Community“), Utkarsh Ambudkar („Ghosts“), SAG-Award-Preisträgerin Lauren Lapkus („Orange Is the New Black“), SAG-Award-Nominierte Chelsea Peretti („Brooklyn Nine-Nine“), die Grammy-Preisträger Flea und Big Daddy Kane, Oscar-Preisträger Paul Williams und viele mehr.

Die Zuschauer können sich außerdem auf mitreißende musikalische Darbietungen und Originalmusik von Super Music Friends freuen, darunter die Grammy-ausgezeichneten Künstler Anderson .Paak, Portugal. The Man und Thundercat sowie Betty Who, The Linda Lindas, Miyavi, Cory Wong und Antwaun Stanley, Kurt Vile, The Drums und The Interrupters.

Auch hier haben wir den offiziellen Trailer für euch.

Update 08:00 Uhr

Passend zum Start von „Yo Gabba Gabbaland!“ hat Apple TV+ die vollständige erste Episode der Kinder- und Familienserie auf YouTube veröffentlicht.