Foxconn, Apples wichtigster Fertigungspartner, hat in seiner Fabrik in Zhengzhou (China) 50.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Mit dieser erheblichen Aufstockung der Mitarbeiterzahl bereitet sich der Auftragsfertiger auf die Produktion der iPhone 16 Modelle vor. Der Zuwachs deutet darauf hin, dass die Produktionspläne für die nächste Generation der Apple-Smartphones im Zeitplan liegen.

Verstärkung für Foxconn

Das Werk in Zhengzhou gilt als die größte iPhone-Produktionsstätte der Welt. Nach Angaben von Business Korea, die sich auf chinesische Medienberichte berufen, hat Foxconn damit begonnen, seine Produktionskapazitäten in Zhengzhou für die erwarteten iPhone 16 Modelle zu erhöhen.

Der diesjährige Einstellungsschub begann Ende Juli, wobei das Unternehmen verbesserte Vergütungspakete anbot, um Arbeiter anzulocken. Der Stundenlohn wurde auf bis zu 25 Yuan (3,19 Euro) angehoben, und die Einstellungsprämien wurden von 6.000 Yuan (766,48 Euro) im Juli auf 7.500 Yuan (958,10 Euro) im August erhöht.

Der Zeitpunkt dieser personellen Expansion steht im Einklang mit den bisherigen Einstellungsmustern von Foxconn. Letztes Jahr begann das Unternehmen am 28. Juni mit der Einstellung von Mitarbeitern für die Produktion des iPhone 15, was darauf schließen lässt, dass die derzeitigen Vorbereitungen für die Herstellung des iPhone 16 wie erwartet voranschreiten.

Die zahlreichen Neueinstellungen bei Foxconn kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Berichten zufolge die Produktion der iPhone 16 Pro Modelle in Indien im Laufe des Jahres beginnen könnte. Da Apple seine Produktion weg von einer auf China konzentrierten Lieferkette ausweiten möchte, wird die Diversifizierung in Indien langsam weiter vorangetrieben.

Apple erwartet eine hohe Nachfrage für das diesjährige iPhone 16 Lineup, wobei Apple Intelligence ein wichtiger Wachstumstreiber sein soll. Apples neue KI-Funktionen sind zwar noch nicht gestartet, doch Experten sind sich schon jetzt sicher, dass Apples KI-Strategie für eine hohe Nachfrage des iPhone 16 sorgen wird. Beim iPhone ist Apple Intelligence auf die iPhone 15 Pro Modelle und die kommende iPhone 16 Generation begrenzt. Wenn man bedenkt, dass die neue Technologie einer relativ kleinen Gruppe von Nutzern angeboten wird, stehen die Sterne für den oft zitierten Superzyklus günstig, denn viele Nutzer werden upgraden, um Apple Intelligence nutzen zu können.